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Ekonomi

ÖSYM'DEN SİSTEM YENİLEME VE VERİ GÜVENLİĞİ İHALESİ ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 17:33

-ÖSYM'DEN SİSTEM YENİLEME VE VERİ GÜVENLİĞİ İHALESİ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), cevap kağıdı okuma sistemlerinin yenilenmesi ve veri güvenliğinin sağlanmasına ait mal alımı için ihale açtı. Buna göre cevap kağıdı okuma sistemlerinin yenilenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması için ''2 adet cevap kağıdı okuma'', ''10 adet yönetim'' ve ''1 adet güvenlik kayıt sistemi'' alınacak. İhale, 12 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM'de ''açık ihale usulü'' ile gerçekleştirilecek. Söz konusu malzemelerin teslim tarihi işe başlama tarihinden itibaren 90 gün olarak belirlendi. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihalede katılımcılar şartnameyi bedel ödeyerek ÖSYM Planlama ve Mali İşler Müdürlüğünden satın alabilecek. Öte yandan ÖSYM, kurumsal veri depolama sistemlerinin sığasının genişletilmesine ait 2 kalem mal alımı işini ihaleye çıkardı. İhale ile 1 adet emc Vmax ek ürünleri ve 1 adet emc Clariion Cx4-120 ek ürünleri, ''açık ihale usulü'' ile satın alınacak. İhale, 13 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM'de yapılacak.

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