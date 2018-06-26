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ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

Adaylar tercihlerini 5 Temmuz'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek

26 Haziran 2018 17:10

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, ÖSYM tarafından 5 Temmuz'a kadar kabul edileceği duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 5 Temmuz'a kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adaylar tercihlerini 5 Temmuz'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. 

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 5 Temmuz gecesi saat 23.59'da sona erecek. 

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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