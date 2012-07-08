'KPSS soruları çalındı' iddialarına ÖSYM'den yanıt...

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, sınav sorularının sızdırıldığı yönündeki iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, 7 ve 8 Temmuz'da 4oturumda tamamlanacak 2012-KPSS Lisans Sınavı'nın 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılan cumartesi sabah ve cumartesi öğleden sonra oturumlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

ÖSYM'nin, sınav güvenliğine yönelik aldığı tedbirlerin sınavın iki oturumunda da uygulandığı ve oturumların sorunsuz olarak tamamlandığı ifade edilen açıklamada, sınavın genel kültür ve genel yetenek testinin yapıldığı cumartesi sabah oturumuna 987 bin 352 aday, eğitim bilimleri testinin uygulandığı öğleden sonra oturumuna ise 299 bin 709 adayın katıldığı bildirildi.

Sınavın uygulaması esnasında, sınava sahte belgelerle girmeye çalışan,kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlamaya çalışan kişilerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin yardımıyla bu kişilerin girişimlerinin sonuçsuz bırakıldığı, bu kişilere yönelik emniyet güçlerince yapılan operasyonlarda bazı kişilerin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sınav binalarında görev alan tüm emniyet görevlileri ve diğer sınav görevlilerinin titiz çalışmalarıyla sınav sorularının sınav başladıktan sonra sınava giren bazı adaylarca sınav binaları dışına çıkarılması eylemlerinin gerçekleşmesine izin verilmemiş, bu eylemlere girişenler binalardaki emniyetgörevlilerine teslim edilmiştir. Bazı adayların bireysel kopya girişimleri de sınav görevlileri tarafından engellenmiştir. Tüm bu eylemlerin sonuçsuz kalmasına rağmen, bazı internet sitelerinde sınav sorularına yönelik asılsız iddialar yer almaktadır.

İddia edilen sorular incelendiğinde, kesinlikle ÖSYM'nin kullandığı görüntüde ve düzende olmadığı,imla kuralları, noktalama işaretleri, sorulardaki eksiklik vb. diğer detayların soruların, sınava giren aday veya adayların hafızasında tutarak bazı yayın organlarına kasıtlı olarak servis ettiği, sonradan zihinde tamamlanmış sorulardan oluştuğu görülmüştür. Kaldı ki iddia edildiği gibi eğitim bilimleri testindeTürkçe adlı bir bölüm bulunmamaktadır. Sınavın güvenliğine gölge düşürmeye yönelik, ÖSYM'yi karalamayı amaçlayan bu haberler, kendileri için önemli bir sınava büyük emek harcayarak hazırlanan adayların ÖSYM'ye karşı güvenini zedeleme ve çalışanlarının emeklerine gölge düşürme amacındadır."

'İtibar edilmemeli'

KPSS adaylarının sınava ve ÖSYM'ye güvenlerini sarsmaya yönelik bu tür uygulamalara itibar edilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Sınava girecek adayların, bu ve benzeri yanıltıcı durumlara itibar etmemeleri, Merkezimize ve sınavın güvenirliğine inançlarını kaybetmeden sınavın diğer oturumlarına katılmaları önemle hatırlatılır" denildi.

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavların güvenliğini sağlamaya kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, tüm sınavlarda olduğu kadar bu sınava katılan adayların da eşit şartlarda yarışarak başarıya ulaşmalarını sağlamanın ÖSYM'nin en önemli görevi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Merkezimiz, bu önemli sınavda insanların duygularını sömürerek, böylesi bir yolla kazanç sağlamaya yönelen kişi ve kurumları şiddetle kınamaktadır. İlgililer hakkında Savcılığa ivedilikle suç duyurusunda bulunulacak ve gereken yasal işlemler yapılacaktır. Bu nedenle bu türden yalan asılsızhaberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.