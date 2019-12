ÖSYM'den itiraf: Acemice hazırlandı, sınav iptal edilmeyecek

T24 -



Demir, basın kuruluşlarının Ankara Temsilciler ile Rixos Otel'de bir araya geldi. Toplantıda ÖSYM'nin yapısına ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Demir, sınavların nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. Güvenlik önlemleri açısından getirilen yeni uygulamaları aktaran Demir, bu uygulamalar kopya çekmelerin sona erdiğini belirtti.





YGS'nin 27 Marta yapıldığını anımsatan Demir, bu tarihten 20 gün önce matbaada ''kapalı döneme'' girildiğini ve bu dönemde teknolojik yönden tüm güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi. Göreve geldiklerinde güvenlik yönünden alınan önlemleri tek tek anlatan Demir, soru hazırlama birimini ''kırmızı bölge'' ilan ettiklerini ve buraya kendisinin dahi cep telefonuyla giremediğini söyledi. Matbaada soruların basıldığı sırada içeriden dışarıya ve dışardan içeriye sızma olmaması için 100'e yakın sinyal karıştırıcının çalıştırıldığını ifade eden Demir, kablosuz iletişimin yok edildiğini, tüm giriş çıkışların kameralarla kayıt altına alındığını, içeriden dışarıya çöplerin bile çıkartılmadığını, içeriye yiyecek ve içeceklerin güvenlik kontrollerinden geçirildikten sonra alındığını, bu ortama girme çıkma yetkisinin sadece ÖSYM başkanına ait olduğunu anlattı.

Demir, sınava giren adaylardan 1 milyon 400 bininin cevap kağıtlarının okunduğunu belirterek, şunları kaydetti:





''Adayların cevap kağıtlarını değerlendirdik. Okuduğumuz kağıtları bu adayların sonuçlarını 2010 YGS ile mukayese ettik. Olağan dışı hiçbir oluşum söz konusu değil. Matematik soruları geçen seneden daha zor. Test genelde geçen seneden daha zor. Bundan mutluyuz. Çünkü ÖSYM çok nitelikli sınavlar gerçekleştiriyor. Şunu çok rahat bir şekilde söylüyorum; olağandışı hiçbir durum söz konusu değil. Bir grubu, bir kişiyi öne çıkarıcı hiçbir sonuç görülmüyor. Sınavın iptalini gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil. Hem soru kitapçıklarını tüm kamuoyuna açarak gösterdiğimiz hem de hem de gerçekten gösterdiğimiz tam şeffaflık dolayısıyla tüm başarı sırasını birinciden 1 milyon 700 bininciye kadar kullandıkları soru kitapçıklarının numaralarını liste halinde sonuçları açıkladıktan sonra vereceğiz. Aday, kendi soru kitapçık numarasını artık öğrendi, öğrenebilir. Bu listeye baktığında kaçıncı olduğunu kendisi öğrenebilir.





Kamuoyu, herhangi bir arkadaşımın, birincinin, ikincinin, beşincinin, onuncunun kitapçığının hangisi olduğunu görebilir. Böylece o kitapta basına verilen nüshada olduğu gibi bir oluşumun olmadığı tespit edilebilir.''





Demir, YGS'den sonra matbaadaki kapalı dönem sona ereceği için matbaadan basına verilecek bir kopya istendiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:





''Matbaada çalışan arkadaşları basına verilecek bir soru kitapçığı hazırlamalarını söyledik. Bu talimat üzerine matbaada çalışan arkadaşlar basına verdiğimiz soru kitapçığını düzenlemişler. Bu soru kitapçığı master soru kitapçığı değil, adaylara verilen soru kitapçığı değil. Gereksiz bir şekilde, bir miktar acemilikle doğru cevap seçeneğini yerinde tutarak yanlışları karıştırarak masterdan türetilmiş yeni bir soru kitapçığını biz basına verdik, internet sayfamıza koyduk ve tüm kamuoyunun bunu incelemesine izin verdik. Böyle bir soru kitapçığı bizim öngöremediğimiz sonuçlar oluşturdu. Bu gerçekten bizim öngöremediğimiz bir sonuçtu. kontrolümüzün dışında gerçekleşen bir sonuçtu. Ama şundan emindik; bu soru kitapçığı hiçbir adaya verilmemiştir o nedenle kamuoyunu tatmin etmek adına tüm soru kitapçıklarını, soru kitapçık numaralarıyla ilişkilendirilecek biçimde internet sayfamıza koyduk. Bugün itibariyle 530 bin kitapçığı bitirmiş durumdayız.''







Milli Eğitim Bakanı Çubukçu





Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türk Patent Enstitüsü Sergi Alanı'nda yapılacak Proje Tabanlı Beceri Yarışması Türkiye Finali açılış törenine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Bakan Çubukçu, ''şifre'' iddiaları nedeniyle YGS'nin iptal edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, bu konuda çok ayrıntılı açıklamalar yaptığını, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in de konuyu ve süreci en ayrıntılı anlamda basın mensuplarıyla yakından paylaşıldığını bildiğini ifade etti. Çubukçu, şöyle konuştu:





''ÖSYM Başkanlığı bağımsız, tarafsız bir kurum. Ve bu iddiaları araştıracak, soruşturacak yeterliliğe de sahip. Ayrıca konu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma konusu da yapılmış durumda. Ben dün şu yönde bir açıklama yaptım, bu meseleden siyasi sonuç çıkarma hevesinde olan bazı kişilerin, konuyu hükümetle ve bizlerle ilişkilendirmesi karşısında yaşanan hadisenin her ne olursa olsun, ne iddiada bulunulursa bulunulsun, ben ÖSYM Başkanı tarafından açıklığa kavuşturulduğunu, iddiaların somut ve net olarak cevaplandırıldığını ifade ettim.





Hiç kimsenin kayırılması, korunması, ayrıcalıklı bir muameleye tabi tutulması mümkün değil. Böyle bir şeyin içerisinde asla olmayız. Siyasi olarak bu konudan herhangi bir menfaat elde etmeye çalışmadığımız gibi, bu yönde olumlu ya da olumsuz yönde menfaat elde etmeye çalışanlarla da aynı çizgide siyaset yapmadığımızı ifade ettim. Biz, gençlerimizin hayalleri idealleri üzerinden siyaset yapmıyoruz. Bu konunun bir an önce siyasi malzeme konusu olmaktan çıkarılıp meselenin netleşmesini beklememiz gerekiyor. Bu konuda yapılan yayınların da gençlerimizin, çocuklarımızın kafasını meşgul ettiğini biliyorum. Bizim, bakanlık olarak benim, bu süreci en iyi şekilde gençlerimizi huzursuz etmeden ikinci sınava güven içerisinde hazırlamalarındaki telkinimdi. Tekrar söylüyorum bu konuda güven duygularını sarsmasınlar. İkinci sınava sağlıklı, huzurlu bir şekilde hazırlansınlar. Bu iddiaların en kısa sürede gerçek olmadığının da ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum. Ben olmadığını biliyorum ama en azından somut olarak herkesin tatmin olacağı bir sonucun Cumhuriyet Savcılığı tarafından ivedilikle sonuçlandırılıp kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyorum.''





Çubukçu ''Bu sonuca göre mi iptal edilip edilmemesi gündeme gelecek?'' şeklindeki soruyu yanıtlarken de ''Daha önce KPSS'de de bana bu tür sorular soruldu, iptal edilecek mi, edilmeyecek mi diye. Bu soruların muhatabı ben değilim. Böyle bir sınavın iptal edilip edilmeyeceği kararını ben vermeyeceğim. Ama sınavın iptal edilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını net olarak biliyorum'' diye konuştu.





Bir başka gazetecinin iddia edilen şifreleme yöntemlerini anımsatarak, ''Bir sonraki sınavda da eski cevap anahtarları ve soru kitapçıklarının eski sistemle dağıtılması mümkün mü?'' sorusu üzerine ise Çubukçu bu sorunun muhatabının doğrudan ÖSYM Başkanlığı olduğunu belirtti. Çubukçu, ''Bu konuda benim bulunduğum konum itibariyle çerçevesi çizilmiş açıklamalar yaparım. Sınavla ilgili, teknik usulleriyle ilgili, bu konuyla ilgili ayrıntıları lütfen kendisine sorun'' ifadesini kullandı.





Çubukçu, ''Öneriniz olur mu?'' sorusuna ise ''Hayır, önerim de olmaz. Daha önceki ÖSYM Başkanımızla da aynı ölçekte çalıştık. Bununla da aynı ölçekte çalışıyoruz. Bu sınavların tarafsız, bağımsız, hakkaniyetli bir şekilde yapılması için, sınavlarda kopa çekilmesini önlemek babında alınması gereken güvenlik önlemleri gibi bizimle ilgili, benim sorumluluk alanımda alınması gereken güvenlik önlemleri... İlgili bakanlık olarak benim sorumluluğumdaki kısımlar bu kadardır. Biz bu sınavın, bir kez daha söylüyorum hakkaniyete uygun, adil, eşit objektif bir şekilde uygulanması gereken her şeyi maksimum düzeyde yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla ayrıntılar ve teknik hususlar direkt kurum başkanının cevaplayacağı hususlardır'' yanıtını verdi.