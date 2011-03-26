ÖSYM'den çok önemli uyarı!

T24 - ÖSYM, “Kapağında ÖSYM logosunu taşıyan ve 'YGS 2011 ÖSYM Karma Soru Kitapçığı-1' başlığı altında bir kitapçığın basılarak öğrencilere deneme sınavı uygulandığı bilgisinin merkeze ulaştığını”, kitapçıkta yer alan soruların kesinlikle 2011-YGS soruları olmadığını, bunların önceki yıllarda ÖSYM'nin uyguladığı ve internet sayfasından kamuoyuna duyurmuş olduğu sorular olduğunu bildirdi.



ÖSYM'den yapılan açıklamada, kapağında ÖSYM logosunu taşıyan ve “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2011 ÖSYM Karma Soru Kitapçığı-1” başlığı altında bir kitapçığın basılarak, öğrencilere deneme sınavı uygulandığı bilgisinin ulaştığı belirtildi. Ayrıca kitapçığın her sayfasında “2011 ÖSYM Karma YGS-1” ifadesinin yer aldığı ifade edilerek, “Bu yolla, kitapçığa ÖSYM'nin hazırladığı bir soru kitapçığı görüntüsü verilmeye çalışılmıştır” denildi.





ÖSYM SİTESİNDEN BÖYLE DUYURDU



Kitapçıkta yer alan soruların kesinlikle 2011-YGS soruları olmadığının vurgulandığı açıklamada, bunların önceki yıllarda ÖSYM'nin uyguladığı ve internet sayfasından kamuoyuna duyurmuş olduğu sorular olduğu belirtildi.



Bu uygulamanın, YGS gibi kamuoyu nezdinde çok yüksek önem arz eden bir sınavda yapılarak, aylardır gecesini gündüzüne katarak büyük emek harcayan ÖSYM çalışanlarının emeklerine gölge düşürecek nitelikte olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



“YGS adaylarının sınava ve Merkezimize güvenlerini sarsmaya yönelik bu tür uygulamalar asla başarıya ulaşamayacaktır. ÖSYM gerçekleştirdiği sınavların güvenliğini sağlamaya kararlıdır. Tüm sınavlarda olduğu kadar, bu sınava girecek adaylarımızın da eşit şartlarda yarışarak başarıya ulaşmalarını sağlamak Merkezimizin en önemli görevidir.



Merkezimiz, bu önemli sınav öncesi insanların duygularını sömürerek, böylesi bir yolla kazanç sağlamaya yönelen kişi ve kurumları şiddetle kınamaktadır. İlgililer hakkında Savcılığa ivedilikle suç duyurusunda bulunulacak ve gereken yasal işlemler yapılacaktır.



Sınava girecek adayların, bu ve benzeri yanıltıcı durumlara itibar etmemeleri, Merkezimize ve sınavın güvenirliğine inançlarını kaybetmeden sınava girmeleri önemle hatırlatılır.”







