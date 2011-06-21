ÖSYM’den bir vukuat daha

T24 - ÖSYM’nin, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen adaylar için hazırladığı KPSS Tercih Kılavuzu’nu bir ay önce yanlışlıkla yayınladığı ortaya çıktı.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre; ÖSYM KPSS klavuzunu bir ay önce yanlışlıkla duyurdu.



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 6 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile memur alımlarının seçim öncesinde durdurulduğunu, alımların seçimden sonra yapılacağını kaydetmişti.



Ancak bu açıklamaya karşın, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen adaylar için hazırlanan KPSS 2011 Tercih Kılavuzu’nun açıklamanın yapıldığı günlerde ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı. 17 bin kişilik alımlarının duyurulduğu kılavuz, koordinasyon hatasından dolayı yayınlandıktan sonra ise hemen kaldırıldığı ancak bu süre zarfında bir çok kişi tarafından alındığı anlaşıldı.



ÖSYM, 16 Haziran’da yaptığı duyuruda tercih kılavuzunun, tercihlerin yapılacağı 20 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının merakla beklediği kılavuz, birkaç gün önce internette yer alan paylaşım portalı hotfile.com üzerinden yayılmaya başlandı.



Kılavuz ile tercih yapabilmek için 10 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan soruların sızdığı KPSS Lisans ve 28 Kasım 2010’da yapılan KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarına girilmiş olması gerekiyor. Kılavuzda, kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonların listesi yer alıyor. Toplam 17 bin kadronun yer aldığı listede, personel alacak kamu kurumlarının içerisinde üniversiteler ve belediyeler de bulunuyor.





