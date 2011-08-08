ÖSYM'den adaylara SMS: Puanınız yanlış hesaplandı!

T24



Son dakika 'Hatalıyız' mesajı

Telefonu kapalı olanlar

Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçlarının gecikmesi üzerine, Habertürk 19 Temmuz’da kendisine ulaşan bir iddiayı gündeme taşımış ve yerleştirme puanlarında yapılan bir hatadan dolayı sonuçların gecikip gecikmediği sorusunu sormuştu. İddiada, geçen yıl LYS sonuçlarının son sınavın yapılmasının üzerinden 18 gün geçtikten sonra açıklandığı ifade edilmiş, bu yıl ise aradan 23 gün geçmesine rağmen sonuçların neden açıklanmadığı sorulmuştu. Haberde, açıklanmama gerekçesi olarak da gündeme “Ağırlıklı Orta öğretim Başarı Puanı ”hesaplanmasında sorunlar yaşandığı ifade edilerek, “Hesaplamada bazı hatalar yapıldığı” iddiası olduğu belirtilmişti. Bu konuda ÖSYM’ye görüş sorulduğu, ancak yanıt alınamadığı bilgisine de yer verilmişti. ÖSYM LYS sonuçlarını 21 Temmuz’da açıklamıştı.ÖSYM vekili avukat İbrahim İlaslan, bu habere ilişkin sınav sonuçlarında bir gecikmenin söz konusu olmadığını, sınavın değerlendirme aşamasında da herhangi bir unutkanlık ya da hata bulunmadığını belirten bir tekzip metnini gazetemize gönderdi. Bu haberin de, sınava giren adayları haksız yere tedirgin ettiğini dile getirdi. Ancak iki gündür Vatan gazetesi, ÖSYM’nin adayları son dakika nasıl mağdur ettiğini ortaya koyarken, “Puanların yanlış hesaplandığı” haberimizinde gerçek olduğunu gösterdi. ÖSYM, çoğunluğu askeri lise mezunu öğrencilerin cep telefonlarına üniversite tercihlerini gönderdikleri son gün olan 5 Ağustos’ta “Puanlarının ve başarı sıralarının değiştiğine ilişkin” mesaj attı. Bu öğrencilerin hepsinin puanı değişerek yükselmiş, başarı sıralamalarında da üst sıralara çıkmıştı.Bu son dakika değişikliği ile öğrenciler yeni tercih listeleri hazırlamak ve listelerini değiştirmek zorunda kaldı. Bu değişiklikle bazı öğrencilerin, 4 ile 7 bin kişinin önüne geçtiği belirtiliyor. Vatan Gazetesi’ne konuşan Kuleli Askeri Lisesi mezunu Ercan Şişko, son gün ÖSY M’den mesaj aldığını söyleyerek, “14 puan değiştiği söylendi. 7 bin kişinin önüne geçtim. İlk sonucu gördüğümde sinirden ağlamıştım. ÖSYM’nin suçu büyük. Telefonum kapalı olsaydı ne olacaktı?” diyor. Işıklar Askeri Lisesi mezunu Emre Haklıda, tercihlerin son bulduğu 5 Ağustos’ta saat 17.00’de ÖSYM’den mesaj geldiğini belirterek, “10 puan daha eklendi. 34 bin den 30 bine çıktım. Arkadaşlarla toplu dava açabiliriz. Mağdur olduk” diye konuşuyor.