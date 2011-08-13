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ÖSYM’den 2.5 yıl gecikmeli pardon!

ÖSYM, 2008’de düzenlediği hakim ve savcı adaylığı sınavında sorduğu 5 hatalı soru iptal edilince daha önce elediği 200 adaya ‘pardon’ demek zorunda kaldı

13 Ağustos 2011 03:00

T24 - ÖSYM, 2008’de düzenlediği hakim ve savcı adaylığı sınavında sorduğu 5 hatalı soru iptal edilince daha önce elediği 200 adaya ‘pardon’ demek zorunda kaldı. 200 aday mülakata çağırıldı.
 

Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak hakim ve savcı adaylığı için 20 Aralık 2008’de yazılı sınav yapıldı.


3 bin 963 adayın başvurduğu sınavda başarılı olan bin 100 kişi mülakata girmeye hak kazandı. Bu adaylardan yaklaşık yarısı mülakat sınavında da başarılı olarak staj hakkı kazanarak mesleğe ilk adımlarını attı. Ancak bazı adaylar sınavdaki sorulardan bazılarının birden fazla yanıtı bulunduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı.


Mahkemelerin incelettiği sorulardan 5’inin birden fazla yanıtı bulunması gerektiği yolunda görüş beliren bilirkişi heyetinin değerlendirmesini dikkate alan, davaya bakan mahkeme de bu soruların iptal edilmesine hükmetti.



Yeniden sıraladı


Karara uyan Adalet Bakanlığı da sınavı yapan ÖSYM’ye A kitapçığındaki 76, 78, 111, 115 ve 138’inci sorular ile B kitapçığında başka sıralardaki aynı soruların iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmasını istedi.


ÖSYM’de söz konusu 5 soruyu yanlış işaretledikleri için 70’in altında puan alan yaklaşık 200 adayın puanlarını yükselti. Yeniden değerlendirme ile yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alarak mülakat hakkı kazananlara Adalet Bakanlığı birer yazı gönderip 5 Eylül 2011’e kadar belgelerinin eksiksiz olarak teslim edilmesi uyarısında bulundu.



ÖSYM’ye sitem


Yazıda, mülakat günü ve saatinin adaylara daha sonra bildirileceği de vurgulanırken, hazırlanan yanlış sorular nedeniyle yaklaşık 2.5 yıllarının heba olduğunu belirten hakim ve savcı adayları, kendileriyle birlikte sınava girip kazananların geçtiğimiz hafta kura çekerek görevlerine başladığını, o nedenle de hem maddi hem de manevi anlamda büyük zarara uğradıklarını söyledi.

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