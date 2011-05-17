ÖSYM'den 10 kişi görevden alındı

T24- KPSS’deki kopya skandalı ardından YGS’deki şifreli kitapçık iddiaları ile tartışmaların odağı haline gelen ÖSYM’de “Görevlendirme” yoluyla çalışan 10 kişinin işine dün son verildi. Merkeze, 12 sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı alacak. Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak sınav hizmeti uzmanlarından ikisi bilgisayar bölümü mezunu programcılar, biri de ölçme, değerlendirme veya program geliştirme uzmanından oluşacak.













Bu kişiler, kadrolarının bulunduğu YÖK’teki görevlerine geri gönderildiler. ÖSYM yönetimi, kararın gerekçesini, “YÖK’te personele ihtiyaç olduğuna” dayandırdı. Ancak ÖSYM kulislerinde görevden alma nedeninin bu görevlilerin dışarıya bilgi sızdırdığı iddiaları ortaya atıldı. ÖSYM’de görevden alınanlardan bir kişi sınav hizmetlerinde, bir kişi genel sekreterlikte, üç kişi Ar-Ge biriminde, iki kişi başkan yardımcıları ofisinde, bir kişi bilgi işlemde uzman, bir kişi test araştırma biriminde bilgisayar işletmeni, bir kişi de bilgi işlem dairesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyordu.







12 sınav hizmeti uzmanı alınacak







ÖSYM, iki matematik, iki biyoloji, birer Türkçe, Almanca, Arapça veya Farsça alanlarında uzman alırken, sınav uzmanlarından ikisi de hukuk alanında istihdam edilecek. KPSS'de en az 70 puan alan adayların 27 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurabileceği sınav hizmetleri uzmanlığına ilişkin mülakat, ÖSYM'nin daha sonra belirleyeceği bir tarihte gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylara mülakat tarihi, saati ve yeri www.osym.gov.tr sayfasında 31 Mayıs 2011 tarihinde duyurulacak.

Sınav hizmetleri uzmar adaylarında aranacak eğitim, sınav, yabancı dil ve deneyim şartları şöyle:

''Matematik: 2 (matematik bölümü KPSSP1, matematik öğretmenliği KPSSP10)

Türkçe: 1 (Türk Dili ve Edebiyatı bölümü KPSSP1, Türkçe öğretmenliği KPSSP10)

Biyoloji: 2 (biyoloji bölümü KPSSP6 veya KPSSP7, ÜDS İngilizce (fen ve sağlık bilimleri)

Almanca: 1 (Alman Dili ve Edebiyatı KPSSP106 veya KPSSP108), Almanca öğretmenliği KPDS Almanca)

Arapça veya Farsça: 1 (Arap Dili ve Edebiyatı KPSSP3 veya KPSSP10, Arapça öğretmenliği KPDS Arapça veya Farsça)

Eğitim bilimleri: 1 (eğitim bilimleri KPSSP10 ölçe değerlendirme veya program geliştirme uzmanı)

Programcı: 2 (bilgisayar bilimleri bölümü KPSSP106, yazılım mühendisliği KPDS İngilizce, bilgisayar mühendisliği java programlama diline hakim, elektronik mühendisliği)

Hukuk: 2 (hukuk fakültesi KPSSP79)''









İnsanlık suçu

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kararı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Görevden almalar insanlık suçu. Bu ÖSYM’deki kadrolaşmanın göstergesi. İçeride ne bilgi var da personel dışarı sızdıracak? Biz zaten ÖSYM Başkanı Ali Demir’in açıklamalarıyla yetiniyoruz. O ne bilgi verirse onun üzerine değerlendirme yapıyoruz.”





