ÖSYM'deki kopya şifresi: Beni duyuyorsan öksür

T24 - ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda kopya çeken çetenin öksürüğü şifre olarak kullandığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin kopya verilecek adaya “Beni duyuyorsan öksür” dediği belirlendi.



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda kopya çekildiği iddialarının ardından başlatılan soruşturmada sözkonusu çeteyi takibe alındı. Altı ay boyunca izlenen çete üyelerinin buluşmaları da fotoğraflandı.

Liderliğini Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi O.A.U.’nun yaptığı iddia edilen çetenin, bazı sınavlarda sinyal kesici jammer cihazları yüzünden mesaj çekemediği otaya çıktı.

Çete üyesi Z.Ç.’nin telefonda görüştüğü Ç.Y.’ye, “Vallahi billahi jammer koydular, darmadağın olduk. Kimseyi arayamadık. Adamlarımız içeride kaldı çıkaramadık” dediği belirlendi.

Çete üyeleri Y.E. ve G.Ç.’nin iki, D.G. ve G.Ç.’nin üçüncü kez jammer kurbanı olduğu belirlendi.



'Öksürmekten geberdim'

Çete üyelerinin kopya verilecek adaylara “Beni duyuyorsan öksür” şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

Cevapların “1- Adana, 2- Bursa, 3- Denizli, 4- Edirne, 5- Ceyhan...” şeklinde verildiği tespit edildi.

Sınava giren ve kopya çeken E.G.’nin G.Ç. adlı çete üyesi kadın ile telefon görüşmesinde “Öksürmekten geberdim” dediği öne sürüldü.

Çete üyelerinin sınavda kopya verdikleri kişilerden 300 TL ile 2 bin TL arasında bir ücret aldığı ve bu paraları da “yol parası” olarak aralarında paylaştığı ortaya çıktı.



Anneye hediye

Sınavlara girecek olan kadınların 400-800 TL arasında satın aldıkları kolye şeklinde dinleme cihazlarını, sınavlardan sonra annelerine “Anneler Günü”nde hediye ettiği de belirlendi.

Bu arada, G.K. adlı kadını mikro kulaklıkla yakalayan polis, G.K.’nın çete üyesi Z.Ç.’ye “Yandım!” diye dert yandığını tespit etti.



Cep telefonu sutyende

Çete üyeleri G.Ç. ile E.G.’nin sınav sonrasında yaptığı telefon görüşmesi de dosyaya girdi.

G.Ç.’nin E.G.’ye, “Kış olsaydı cep telefonumu botumun içine koyacaktım, Ama şimdi sutyenimin içine koyacağım. Başka türlü olmuyor” dediği belirlendi.

Sınavda paniklediği belirlenen E.G.’nin “İkimiz de sakin olsaydık bu iş bitmişti” sözlerine G.Ç’nin, “Hocam, hiç öksürmediniz ki” diye yanıt verdiği tespit edildi.



Test etmişler

Çin mallarına itibar edilmemesi yönünde birbirini uyaran çete üyelerinin adaylara, sınav öncesinde telefonlarda seslerinin gidip gitmediği yönünde test yaptığı da belirlendi.



Doktora yönlendirmiş

Sınava girecek adaylara 2 bin 500 TL değerinde mikro kulaklık temin eden çetenin, kulaklıkları taktırmak için doktorlara yönlendirdiği belirlendi.





