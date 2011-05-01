ÖSYM'de skandallar ortaya çıkarken Prof. Demir kayıplarda

T24 - KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’nda ortaya çıkan kopya skandalının ardından dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın istifa etmesi üzerine geçtiğimiz eylül ayında göreve gelen Prof. Dr. Ali Demir’in dönemindeki yanlışlar, skandallar zincirine dönüştü.







Zincirin son halkası YGS’de özürlüler sınıfında girenlerin puanlarının yanlış hesaplanmasında oldu. Ancak Demir, iddialar karşısında hiç ortaya çıkmadı, açıklama yapmadı.





İşte Prof. Demir döneminin sınav hataları:



YGS’de şifreli kitapçık

Zincirin ilk halkası, 27 Mart’ta yapılan yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrencinin katıldığı YGS’de matematik testindeki soruların şifreyle çözüldüğü iddiasıydı. Demir, 1 Nisan’da ortaya çıkan iddiaları önce yalanladı.

3 Nisan’da ise basın toplantısı düzenleyerek, sadece basına dağıtılan kopyalarda soruların belli bir algoritma ile çözülebileceğini belirterek, gerçek adaya kitapçıklarında 'şifre' olmadığını söyledi. 6 Nisan’da basın kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen Demir, bu kez "Basına verilen kitapçıkta ortaya çıkan çakışma tamamen METEKSAN’da bilgi işlemde çalışan arkadaşımızın işgüzarlığı" dedi.

Demir, 13 Nisan’da sınava girenlere gönderdiği mektupta ise “Şıklar kitapçıkta ‘sehven’ sıralı verildi” diye yazdı. 19 Nisan’da ise soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan’a sınavın iptali konusunda görüşünü sordu. Yanıt, “Ben karışmam. Soruşturmamıza bakarız” oldu.



Hatalı test bastılar

Bu arada aralarında Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nin de bulunduğu 8 cezaevinde YGS’ye katılan 150 adayın kitapçığında, Fen Bilimleri testinin hatalı basıldığı belirlendi. Mağdur olan 150 kişi, dün yeniden sınava girdi. Bu karar, “Eşitlik ilkesine aykırı. Sınavın tamamı iptal edilmeli” tepkilerine neden oldu.



ALES’e giremediler

24 Nisan’da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) da hatalı soru kitapçığı basıldı. Yedek kitapçıklar yetmediği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 278 aday bu yüzden sınava giremedi. Bu adaylara da 15 Mayıs’ta sınav yapılacak.



Puanlamada bile hatalar

28 Nisan sabahı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YGS kitapçıkları üzerinde incelemesini tamamladığını açıkladı. Açıklamadan 5 saat sonra sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinden yayınlandı. Bu sefer de özürlü sınıfında YGS’ye giren adayların puanlarının yanlış hesaplandığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanından puanı hatalı hesaplanan adaylar, ÖSYM’ye akın etti. Manisa, Bursa, Adana’dan sonra Eskişehir’de de adayların puanlarının yanlış hesaplandığı anlaşıldı.



