ÖSYM'de kopyayı araştıran bilirkişi, 157 milyon liralık yolsuzluğu buldu!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2004 ile 2010 yılları arasında yaptığı sınavlarda "kopya" iddiasını inceleyen beş kişilik bilirkişi heyeti, ihalelerde yolsuzluk yapıldığını tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirerek, o dönemde kurumda çalışan 70 kişinin daha ifadesinin alınması için Emniyet'e talimat verdi.

2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'yla (KPSS) ilgili soruşturmada ikinci perde açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kopya skandalı kapsamında 2004 ile 2010 yılları arasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde çalışan 70 kişinin daha ifadesine başlvuruması için Emniyet'e talimat verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, aralarında ÖSYM yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerin ifadelerini almaya başladı.

Maliye Bakanlığı ekiplerinin de bulunduğu beş kişilik bilirkişi heyeti, onlarca ihale dosyasını inceledi.

ÖSS, ALES, ÜDS gibi sınvaları kapsayan bu ihalelerden 20'sinde 157 milyon liralık yolsuzluk tespit edildi.

Zaman gazetesinden Bayram Kaya'nın haberine göre, raporda Prof. Dr. Ahmet Ünal Yarımağan'ın başkanlığı döneminde ÖSYM yönetiminin ihaleleri aynı şirkete verdiği ve başka firmaların ihaleye girmesinin engellendiği belirtildi. Ayrıca sınav soru kitapçıklarının anlaşmalı şirkete bastırıldığı, taşımanın aynı firma üzerinden yapıldığı vurgulandı.