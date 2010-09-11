ÖSYM'de kopya iddialarında telekulak şüphesi

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan KPSS’de kopya iddialarında telekulak şüphesi olduğunu da söyledi.



Soruların matbaaya gitmeden önce son kez yüksek sesli okunduğunu belirten Yarımağan, “120 sorunun 117’si yüksek sesle okundu. 3 soru şekil içerdiği için okunmadı. Sızan soru sayısı da 117’ydi” diyerek ‘dinlenme’ şüphesini aktardı.



KAMU Personel Seçme Sınavı’yla ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan emniyet ve savcılığa verdiği ifadesinde dinleme şüphesini dile getirdi. Edinilen bilgiye göre ifadesinde soruların matbaaya gitmeden önce son kez yüksek sesli okunarak kontrol edildiğini belirten Yarımağan, “120 sorunun 117’si yüksek sesle okundu. 3 soru şekil içerdiği için okunmadı. Sınav soru sayısının 117 olması da soruları hazırladığımız odanın dinlendiği şüphesini aklıma getiriyor” şüphesini aktardı.



Bunun üzerine savcılık tarafından “Sorular dinleme yoluyla mı sızdı?” iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı. Emniyet de araştırma yapmaya başladı. KPSS’de soruların nasıl sızdığına dair geniş kapsamlı araştırma devam ederken Yarımağan’ın dinlenme şüphesi araştırmaya yeni bir boyut kazandırdı. Yarımağan’ın iddialarına göre olay şöyle gelişti:

Neden 117 soru sızdı



“Tüm sınavlarda sorular test geliştirme ve araştırma merkezinde hata olup olmadığını kontrol etmek için yüksek sesle okunarak test ediliyor. KPSS’de eğitim bilimleri testinin 117 sorusu da yüksek sesle okunarak test edildi. Testin 19, 21 ve 41’inci soruları şekilli sorular olduğu için okunmadı. Sözle ifade edilemediği için bu sorular kitapçık üzerinden doğrulandı. Bunun üzerine neden 117 soru sızdı da 3 soru sızmadı şüphesi doğdu.” Yarımağan polis ve savcılığa verdiği ifadesinde dinleme iddiasını dile getirdi. Yarımağan, bu odanın binanın üçüncü katında yola bakan tarafta olduğunu, teknik cihazlar veya odaya yerleştirilen basit bir dinleme cihazıyla kolaylıkla kayda alınmasının mümkün olduğunu söyledi.

Yarımağan, YÖK’e iletti



Olayı doğrulayan YÖK yetkilileri de Yarımağan’ın böyle bir şüphesi olduğunu, kesinlik kazanmasa da böyle bir şüpheyi kendilerine ilettiğini söyledi. Öte yandan MİT’in de, bu yılın başında Test Geliştirme ve Araştırma Merkezi çalışanlarına telekulak brifingi vererek, çalışanları usulsüz dinlemeler ve alınacak önlemler konusunda uyardığı öğrenildi.



