ÖSYM'de kişi özel kadro iddiası!

T24 - ÖSYM'de şimdi de ‘kişiye özel kadro’ iddiası ortaya atıldı. ÖSYM'de geçici personel statüsünde işçi olarak görev yapan 3 personelin, açılan bir sınav sonucunda kurum personeli olmaya hak kazandığı iddia edildi.



YGS'de şifreleme yapıldığı ve kopya çekildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmaların odağındaki ÖSYM'de şimdi de "kişiye özel kadro" iddiası ortaya atıldı. 2011 Ocak'tan bu yana ÖSYM'de geçici personel statüsünde işçi olarak görev yapan 3 personelin, açılan bir sınav sonucunda kurum personeli olmaya hak kazandıkları anlaşıldı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "ÖSYM Başkanı Ali Demir, bir takım sınavlarla kendi kadrosunu oluşturuyor. Üç personel de Demir'e yakın isimler. Bu kişiler için göstermelik sınav yapıldı" dedi.



Koncuk'un ortaya attığı iddiaya konu süreç, şöyle gelişti.



KPSS'deki kopya iddialarından sonra yeniden yapılandırılan ÖSYM, Matematik, Türkçe, Biyoloji (TUS), İngilizce, Almanca, Arapça veya Farsça, Eğitim Bilimleri, İstatistik, Hukuk, Çizim ve Mizampaj, Süreç Yöneticisi, Programcı, Bilişim Sistemleri Yöneticisi kadrolarına sözleşmeli eleman almak üzere ilana çıktı.



İlanda mülakat sınavının 18 Mart 2011'de yapılacağı açıklandı, ancak, daha sonra başvuru yoğunluğu nedeniyle mülakat 21 Mart 2011'e ertelendi. ÖSYM, 30 Nisan 2011'de internet sitesinden duyurduğu listede söz konusu kadrolara kimlerin alındığını açıkladı. Duyuruda, "sözlü sınav sonucunda başarı olan adayların sözleşme yapmak üzere 2 Mayıs 2011'de kurumun personel birimine" davet edildiği belirtildi.





Göstermelik sınav



ÖSYM'nin sınavı kazananlar arasında açıkladığı M.E., A.E.T ve E.A.'nın Ocak 2011'den bu yana kurumda çalıştığı iddia edildi. İddianın sahibi Koncuk, 3 kişinin önce METEKSAN'da geçici personel olarak işe alındığını, daha sonra ÖSYM'de çalışmaya başladıklarını anlattı. İddiaya göre, 3 isimden ikisi Bilgi İşlem, biri Test Araştırma Birimi'nde görev yapıyor.



Koncuk, bu sürecin ardından açılan sınavla 3 ismin ÖSYM personeli haline getirildiğini ve halen aynı birimde çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Demir, kendi kadrosunu kuruyor. Tecrübeli kadrolar elimine edilmiş, yerlerine iş bilmezler atanmıştır. ÖSYM'de kilit noktalardaki 19 yönetici değişti. YÖK bu konuda harekete geçmelidir."



Milliyet'in ÖSYM Özel Kalem Müdürlüğü aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı Demir ise iddialara herhangi bir yanıt vermedi.



ÖSYM'nin sınav öncesi söz konusu personel alımlarını, 31 Aralık 2010'da çıkan bir Bakanlar Kurulu kararınca yapabildiği anlaşıldı.





Danıştay'da "kadro" davası



Söz konusu kararın geçici 10. maddesinde, ÖSYM'ye, YÖK'ün belirlediği kriterler doğrultusunda 2011 sonuna kadar çalışmak üzere geçici personel alımı yetkisi tanındığı bildirildi. ÖSYM'nin bu yolla ve sınavla personel alımlarını gerçekleştirirken, Süreç Yöneticisi, Programcı, Bilişim Sistemleri Yöneticisi alanları için KPSS puanı istenmemesi de dikkati çekti. Söz konusu 3 isimden ikisinin bu yolla, KPSS puanı olmaksızın işe başladıkları ve sınavı kazandıkları da bildirildi.



Koncuk, bu alımlara konu kararın iptali istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını belirtirken, oluşturulan sistemin istenilen kişilerin kuruma alınmasına yönelik olduğunu savundu ve, "Sınavları kimin kazanacağı ise malum" diye konuştu.





Sınırsız takdir yetkisi



Türk Eğitim-Sen'in Danıştay'da açtığı davanın dilekçesinde, 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" hakkında yapılan değişikliğe göre, ÖSYM'nin toplam sayısı 20'yi geçmemek kaydıyla 2011 sonuna kadar YÖK tarafından belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabileceği kaydedildi.



Danıştay'ın bu düzenleme ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesi durumunda, ÖSYM'nin 2011 içerisinde KPSS puanı şartı aranmaksızın aldığı sözleşmeli personele ilişkin işlemler yok hükmünde sayılacak.