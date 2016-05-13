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ÖSYM'de gizli 'sınav gözlemcisi' dönemi

'Sınav gözlemcisi' organizasyon ve uygulamaların standartlara uygunluğunu kontrol edecek

13 Mayıs 2016 00:55

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM), bundan sonra sınavlarda organizasyon ve uygulamaların standartlarına uygunluğu incelemek amacıyla sınava aday gibi görecek gözlemciler görevlendirecek. 

TRT Haber'in haberine göre,  ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, ÖSYM çalışanlarının, sınavları izlemek üzere "gizli gözlemci" olarak denetimler yapmaya başladığını ve sınav sonuçlarının puanlamaya dahil edilmediğini açıklamıştı.

Sadece kurum çalışanlarının görev yaptığı bu uygulamanın, "sınav gözlemcisi" adıyla yaygınlaştırılması kararı alındı.

Buna göre, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda gözlemci olarak görev almak isteyenlerin tercihleri, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden alınmaya başlanacak. "Sınav gözlemcisi" olmak isteyenler, merkezi olarak görevlendirilecek ve sınav sonuç belgeleri olmayacak.

Sınav günü aday olarak atandıkları binaya giderek sınava girecek görevliler, sınavın organizasyonunun ve uygulamalarının standartlara uygunluğunu gözlemleyecek.

ÖSYM sınav gözlemcileri, görevlerini yerine getirirken sadece aday olarak sınava gireceklerinden, sınavın uygulamasına ve organizasyonuna herhangi müdahalede bulunmayacak.

Görevliler, sonrasında bu sınava ilişkin gözlem, değerlendirme ve önerilerini kapsayan raporu, en geç sınavı izleyen ikinci iş günü saat 12.00'ye kadar elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştıracak. 

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