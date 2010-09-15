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ÖSYM'de 'böcek' arandı

KPSS’deki kopya iddialarının ardından ÖSYM’de 10 gün içinde 2. kez arama yapıldı. Savcı da hazır bulunurken, binada "böcek" arandığı belirtildi.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - KPSS’deki kopya iddialarının ardından ÖSYM’de 10 gün içinde 2. kez arama yapıldı. Savcı da hazır bulunurken, binada "böcek" arandığı belirtildi.
 

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) kopya iddialarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ÖSYM binasında 10 gün önce arama yapılmıştı.


Soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.


Soruşturmayı yürüten Savcı Şadan Sakınan, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarıyla ÖSYM'nin binasına geldi.


Savcı Sakınan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan ile görüşerek bilgi aldı.


Sakınan, ÖSYM'de görevli bazı kişilerden de sınav sorularının hazırlanması, basımı ve dağıtımına ilişkin teknik bilgiler aldı.


Savcı Şadan Sakınan soru hazırlanan odalara girip çıkan çalışanların ifadesini aldı.


Binada telekulak iddialarıyla ilgili olarak "böcek" araması yapıldığı da öğrenildi.


Üç saatlik aramanın ardından Savcı Sakınan'ın YÖK'e gitmesi de bekleniyor. Sakınan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile görüşecek.


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, geçitiğimiz günlerde yaptığı açıklamada soruların "telekulak" tarafından sızıdırılmış olabileceğini söylemişti.


Kopya iddialarının ardından KPSS ve TUS ertelenmişti.


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