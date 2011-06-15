ÖSYM'de bir skandal daha

T24- ÖSYM’nin 29 Mayıs’ta yaptığı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın Tıp doktorluğu 2. aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’inin geçen yılki sınavla aynı olduğu ortaya çıktı.

Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) şifreli kitapçık, hatalı soru kitapçığı basımı ve yanlış puan hesaplama skandallarına bir yenisini daha ekledi.

ÖSYM’nin 29 Mayıs’ta yaptığı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın Tıp doktorluğu 2’nci aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’inin geçen yıl 16 Mayıs’ta yapılan sınavla aynı olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, soruların numaraları ile cevap seçeneklerinin bile aynı olduğu belirlendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri, sınavın iptal edilebileceğini söyledi. ÖSYM’nin bu skandalını, Türkiye’de çalışma hakkı elde etmek için sınava giren Rus doktor fark etti. Doktor, sınava hazırlanırken geçen yılın sorularına da çalıştığı için sınavdaki soruların aynı olduğunu sezdi. Doktor, sınavdan sonra ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan soruları 2010 yılındaki sorularla karşılaştırdı.

Tıp soruları tıpatıp aynı

Doktor ve emekli öğretmen eşinin yaptığı tespitlere göre 100 sorunun 75’i, 2010 yılındaki sınavın tıpatıp aynısıydı ve soruların yerleri bile değiştirilmemişti. ÖSYM kayıtlarına göre 29 Mayıs’ta yapılan 2’nci aşama sınavına 600 kişi başvurdu, bunlardan 572’si sınava girdi. Sınavda 50 ve üzeri puan alan 327 kişi başarılı oldu.

YÖK, Hürriyet'ten öğrendi

Skandalı yeni öğrenen YÖK yetkilileri, sınavın iptal edilebileceğini belirterek, “Sınavı biz taşeron olarak ÖSYM’ye yaptırıyoruz. Soruları onlar hazırlıyor, sınavı da onlar yapıyor. Eğer böyle bir skandal varsa, sınavı derhal iptal ettiririz. Böyle bir skandala göz yumamayız” dediler. ÖSYM yetkilileri Hürriyet’in sorularını yanıtsız bıraktı.