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ÖSYM'DE 2. ARAMA SÜRÜYOR ANKARA (A.A) 

15 Eylül 2010 17:18

-ÖSYM'DE 2. ARAMA SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan, ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında devam eden inceleme ile ilgili olarak, ''Ne kadar sürer, ne şekilde sürer, geniş çaplı bir soruşturma olduğu için bir takvim vermemiz de mümkün değil'' dedi.  KPSS iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yapılan inceleme devam ediyor.  İncelemeleri yürüten Cumhuriyet Savcısı Sakınan, ÖSYM binasından ayrılarak, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak ile görüştü. Yaklaşık yarım saat YÖK'te kalan Sakınan ÖSYM binasına girerken gazetecilere açıklama yaptı.  Sakınan, savcılık soruşturmasının gizli olduğunu belirterek, soruşturma içeriğine yönelik bilgi vermesinin mümkün olmadığını söyledi. Sakınan, ''Kamuoyunun şunu bilmesini isteriz, yetkimiz ve bilgimiz dahilinde geniş çaplı bir incelme yapıyoruz'' dedi.  Bir gazetecinin böcek araması yapıldığı yönünde bilgiler olduğunu söylemesi üzerine, Savcı Sakınan, geniş çaplı bir inceleme yaptıklarını tekrarladı.  İncelemenin matbaada yoğunlaştığının ifade edilmesi üzerine Sakınan, ''Detay vermeyeyim'' dedi.  Sakınan, incelemenin ne kadar süreciğine ilişkin soruya da, şu yanıtı verdi:  ''Sınavın iptali veya sınavların yapılmasına ilişkin yetki savcılıkta değil. Bu idari bir işlem. Dolayısıyla ondan takdir bize ait değil. Biz savcılık soruşturması yapıyoruz. Suç veya suçun faillerini arıyoruz. Dolayısıyla bu ne kadar sürer, ne şekilde sürer, geniş çaplı bir soruşturma olduğu için bir takvim vermemiz de mümkün değil.'' Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ÖSYM binasında daha önce yaptıkları aramalar sırasında binada bulunan bazı bilgisayarların imajlarının kopyalamasına yönelik çalışmalarına devam ettikleri bildirildi. 

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