ÖSYM: YGS'nin iptal edilmesine gerek yok

T24 - ÖSYM, KPSS ile ilgili iddialar üzerine ertelenen 12 sınavın sorularının yeniden hazırlanması söz konusu olduğundan, sınavların daha önce duyurulan tarihlerde yapılmayacağını belirterek, "Ertelenen bu sınavlar 2010 yılı içinde gerçekleştirilecek olup, yeni sınav takvimi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu. ÖSYM, YGS'de kopya iddialarıyla ilgili olarak da, "Şu anda sınavın iptalini gerektirecek bir durum yok" dedi.





ÖSYM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Merkezimiz Test Hazırlama Birimi'nde yer alan ana bilgisayar makineleri ile diğer makinelerin imajları incelemek üzere alındığından, 2010 yılının sonuna kadar yapılması planlanan 12 sınavın sorularının gizliliği kalmamıştır.



Bu sınavların sorularının yeniden hazırlanması söz konusu olduğundan sınavlar daha önce duyurulan tarihte yapılmayacaktır. Ertelenen bu sınavlar 2010 yılı içinde gerçekleştirilecek olup, yeni sınav takvimi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."





YGS soruları sızdırıldı mı?



Bu arada, ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, YGS'de kopya iddialarıyla ilgili olarak da "Şu anda sınavın iptalini gerektirecek bir durum yok" dedi.



ÖSYM Başkanlığı, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) sorularının sızdırıldığına dair hiçbir bulgunun olmadığını da bildirdi.



ÖSYM açıklamasında, 10-11 Temmuz'da yapılan KPSS'de kopya ve soru sızdırma iddialarıyla ilgili yapılan incelemelerin ve çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü belirtildi.





