-ÖSYM YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Liseli üyeleri, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ilgili iddialar nedeniyle ÖSYM yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan TGB Liseli üyeleri adına basın açıklaması yapan Can Arslan, ''son yapılan YGS'de ortaya çıkan şifreleme sisteminin, liseliler üzerinde oynanan büyük oyunu açığa çıkardığını'' ileri sürdü. ÖSYM Başkanı Ali Demir'in açıklamalarının konuyu aydınlatmadığını savunan Arslan, ''İstanbul'daki okullarda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınava girmesine tesadüf diyen ÖSYM Başkanı, bu skandala da tesadüf demiştir. Şıkların bu şekilde yan yana gelme olasılığını matematik bilenler hesaplayabilir. Olasılık 25 milyonda birdir'' dedi. ''Demir'in, matematik bölümü dışında diğer sorularda da şifrelemenin olduğunu açıkladığını, ancak bunun nasıl olduğuna ilişkin soruları geçiştirdiğini'' ileri süren Arslan, ''Liselilerin kaderiyle oynayanlar daha önce polislik sınavında, KPSS'de olduğu gibi organize bir şekilde kopya çekenlerdir. Neden cemaat dershaneleri böyle bir şifreleme skandalının olmadığını açıklamaktadırlar? Aynı dershaneler daha önce de aynı açıklamalarda bulunmuşlar, sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ortadan kaybolmaya çalışmışlardı'' diye konuştu. Açıklamanın ardından grup, bir süre hükümeti protesto eden sloganlar attı. Gruptan bazı üyeler, daha sonra ÖSYM yetkilileri hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.