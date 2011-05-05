ÖSYM Yetkilileri: Babasından korkan başvuruyor

T24 - ÖSYM, YGS’de hatalı puan hesaplama skandalı sonrasında, puanının tekrar hesaplanması için itiraz dilekçesi sunan adaylar için 24 saat nöbet tutan özel ekip kurdu.



Üniversiteye girişte ilk basamak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) hatalı hesaplamaların çıkması üzerine, sonuçlarının yeniden hesaplanmasını isteyen adaylar için ÖSYM özel bir ekip kurdu.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Cevap kağıtlarını tek tek inceleyen ekip, değerlendirmeleri en kısa sürede sonuçlandırmak için 24 saat nöbet tutuyor. ÖSYM yetkilileri, “Cevap kağıtları dijital ortamda değerlendiriliyorsa, hatalı puan hesaplama nasıl ortaya çıkabiliyor?” sorusu üzerine şunları söyledi:





‘Babasından korkan başvuruyor’



“Puanları program hesaplıyor. Hata bazen kategorilerden kaynaklanıyor. Özürlü adaylarda olan bu durum. Özürlü adayların cevap kağıdı kendi kategorisinde değil, normal aday kategorisinde değerlendirilmiş. Çünkü özürlü adaylara sınavda bazı sorular sorulmuyor. Örneğin şekilli sorular normal adaya sorulurken, görme engelli adaylarda bu sorular yok. Bu yüzden özürlülerin kağıtları ayrı kategoride değerlendiriliyor. Özürlü adayların dışında normal adaylardan gelen itirazlarda bir şey olduğunu zannetmiyoruz. Tabii ki itirazlar tek tek incelenecek. Ama artık herkes şüphe duymaya başladı. Düşük puan aldığı için annesinin babasının kızmasından korkan adaylar bile, ‘Kesin benimkinde de yanlış hesaplanma var’ diyerek itiraz ediyor. Bizim görevimiz tabii ki bütün itirazları ciddiye alıp, incelemek. En kısa sürede itiraz eden adayları rahatlatacak sonuçları vereceğiz. Akıllarında hiçbir şüphe kalmasın istiyoruz.”







