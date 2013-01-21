ÖSYM yabancı dil sınavı için örnek soruları yayınladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) sorulabilecek örnek soruları yayımladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS)

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, yılda iki kez yapılacak YDS'nin ilk uygulamasının 7 Nisan'da planlandığı bildirildi.

Açıklamada, sınavda sorulacak sorular hakkında fikir vermesi amacıyla, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde örnek sorular hazırlandığı kaydedildi.

Sorulara ÖSYM'nin web sayfasından ulaşılabilecek.