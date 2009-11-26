ÖSYM tedirgin: Sınav takvimi değişebilir

T24- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Danıştay'ın katsayı kararı nedeniyle ortada tam bir belirsizlik olduğunu açıkladı. Yarımağan, "Bu seneki sistemin nasıl uygulanacağının belirginleşmesi ve bunun 20 Aralık'tan önce olması lazım. Yoksa sınav takvimimiz aksar" dedi.



Danıştay, YÖK Genel Kurulu'nun aldığı kararların 3, 4 ve 5. maddelerinin yürütmesini durdurmasının ardından ÖSYM Başkanı Yarımağan, "Şimdi bu üç maddenin yerine yeni şeylerin gelmesi lazım. Aslında sadece belki 3. maddeyle ilgiliydi yapılmak istenen. Diğer ikisinin yürütmesi niye durdurulmuş bilemiyorum" dedi.



YÖK'ün karara itiraz edeceğini söyleyen Yarımağan, "Bunların sonuçlanıp bu seneki sistemin nasıl uygulanacağının belirginleşmesi ve bunun 20 Aralık'tan önce olması lazım. Yoksa takvimimiz aksar" diye konuştu.



Tarih değişir mi?



"Sınav tarihleri mi değişebilir?" sorusu üzerine Yarımağan, "Tabii. Sınavlar için bizim öngördüğümüz takvimde başvurular 11 Ocak 2010'da başlıyor. Birinci aşama sınavı 11 Nisan 2010'da yapılacak, ikinci aşama sınavlarının takvimi belli. Bu takvimin yürüyebilmesi için sınav kılavuzu baskısının 20 Aralık'ta başlaması lazım. Bunun başlayabilmesi için de belirsizliklerin ortadan kalkması lazım. Bir itiraz varsa itirazın sonuçlanması, yürütmesi durdurulanların yerine uygulanacak olan kararların alınması lazım. Ortada bir belirsizlik var ve bu belirsizlik bizi son derece endişelendiriyor" dedi.



YÖK'ün aldığı kararlardaki 4 ve 5. maddelerin yürütmesinin durdurulmasına gerek bulunmadığı görüşünü yineleyen Yarımağan, "Sınav takviminin yürüyebilmesi için belirsizliklerin kalkması gerekiyor. Çünkü yeni bir sistem geliştiriyoruz. Zaten işimiz zor. Bu zorluklar içinde yeni belirsizliklerin olması bizi endişelendiriyor. İnşallah zamanında belirsizlikler ortadan kalkar, şöyle veya böyle uygulamanın nasıl olacağı belirginleşir, biz de ona göre uygulamalarımızı sürdürürüz" diye konuştu.



Bu arada, bu konu gündeme gelmeden önce yapılan açıklamaya göre, YÖK Genel Kurulu 17 Aralık 2009 tarihinde toplanacak.



Maddelerin detayları



3. madde: Adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (AOBP) 0,15 katsayısı ile çarpılacağı

4. madde: Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde AOBP'nın 0,06 ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değerin, 3. maddeye göre hesaplanan yerleştirme puanına ekleneceği

5. madde: Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için bir Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanı türünün yanı sıra bir de Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türü belirleneceği, meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın adayların bu programlara yerleştirilmesinde bu iki türden puanların büyük olanının esas alınacağı.



Sınav takvimi



ÖSYM'nin geçen ay açıkladığı sınav takvimine göre, üniversiteye giriş için ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular 11 Ocak-12 Şubat 2010, ikinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) başvurular 3-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YGS, 11 Nisan 2010'da yapılacak. LYS-1 (Matematik-Geometri), LYS-5 (Yabancı Dil) 19 Haziran, LYS-4 (Sosyal Bilimler) 20 Haziran, LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) 26 Haziran, LYS-2 (Fen Bilimleri) 27 Haziranda gerçekleştirilecek. Adaylar, bu sınavlar için lise müdürlükleri ile ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ve ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek