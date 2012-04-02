ÖSYM: Sınavlarda sorun yok

ÖSYM'den yapılan açıklamada, YGS'nin Türkiye'nin dört bir yanında 160 sınav merkezi ve Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 1 milyon 837 bin 741 adayın katılımıyla sorunsuz bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

Sınavın, 6 bin 410 sınav binasında, 98 bin 693 salonda gerçekleştirildiği ve sınavın yürütülmesinde 251 bin 789 personelin görev yaptığı belirtilerek, YGS için Ankara'dan 3 günde 81 ile, 64 hat üzerinden 20 tır ve 52 kamyondan oluşan araç kafilesiyle yaklaşık 500 ton evrağın nakledildiği vurgulandı.

Sınavın yapılacağı il ve ilçelerde bulunan saklama merkezlerinden 2 bin 500 kent içi nakil aracı ile sınav evrakının sınav binalarına götürüldüğü ve geri merkezlere getirildiği ifade edilerek, sınav evrakının binalara ulaştırılmasında 53 bin 709 adet sınav evrak kutusunun kullanıldığı belirtildi.

Cevap kağıtlarının hızlı okunması için kırmızı kutu

Açıklamada, toplam 7 bin 500 kırmızı kutunun, cevap kağıtlarının merkeze ulaştırıldığında daha hızlı bir şekilde ayrıştırılması ve okuma sürecinin etkinliğinin artırılması amacıyla kullanıldığı bildirildi.

Sınav sırasında adayların ve görevlilerin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için azami gayret sarf edildiğine değinilen açıklamada, ÖSYM merkezinde Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu ile illerde kurulan sınav koordinasyon kurullarının sınav öncesi toplandığı ve tüm hazırlıkları gözden geçirerek, eksiklerin giderilmesini sağladığı belirtildi.

Sınav salonları kamerayla izlendi

Sınavın gerçekleştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, tüm il valilikleri, kaymakamlıklar ve belediye başkanlıkları arasında sınavın zamanında ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi açısından büyük bir uyum ve koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Bu süreçte belediye başkanlıklarının, adayların sınav ortamlarında rahatsızlığa yol açacak uygulamaları önledikleri ve adayların sınav binalarına ulaşımlarını en kolay şekilde yapabilmeleri için destek verdikleri ifade edildi.

Sınav merkezlerinde sınav güvenliğinin ve ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesi'nin eksiksiz uygulandığı bildirildi.

İllerde bulunan saklama merkezlerinin tamamının hem içeriden hem de dışarıdan kameralarla kesintisiz izlendiğine değinilerek, ''Bunun için ÖSYM'de bir izleme merkezi kurulmuştur. Sınav sırasında da değişik illerde rastgele seçilen bin salonda kamerayla sınavın yürütülmesi baştan sona kaydedilmiştir'' denildi.

Adaylara sağlık hizmetleri

Önceden adayların sınava girecekleri okul ve salonları görmelerinin sağlandığı ve ÖSYM tarafından sınavda kullanılacak olan her salon ve bina tek tek kontrol edilerek, eksikliklerin giderildiği belirtildi.

Sınav günü nüfus müdürlüklerinin açık tutularak, olmayanların yeni nüfus cüzdanı edinmelerinin sağlandığı da hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

''Sınav günü sabah saat 05.00'ten itibaren tüm ülkede bulunan sınav binalarında bina sorumlularının ve sınav merkezi yöneticilerinin ÖSYM ile direkt olarak iletişim kurabilecekleri 20 özel cep telefonu hattı tesis edilmiş ve sınav bitinceye kadar bu hatlar üzerinden sorunlara anında çözümler üretilmiştir.

Bazı adaylar sağlık nedeniyle hastanede sınava girmek istemişlerdir. ÖSYM, hastanelerde sınav yapmamaktadır. Bu adayların ilgili sağlık hizmetleri organize edilerek en yakın sınav merkezinde sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde ambulans ve sağlık personeliyle taşınarak sınav merkezlerinde sınava girmeleri sağlanmıştır.''

Van'da 14 bin 203 aday sınava girdi

Açıklamada, dört büyük ilde sınav için hazır bulundurulan helikopterlerin kullanımına ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

YGS'nin, Van'da deprem sonrası gerçekleştirilen en büyük sınav organizasyonu olduğu ifade edilerek, 12 bin 277'si Van merkezinde, bin 926'sı Erciş'te olmak üzere 14 bin 203 adayın sınava katıldığı bildirildi.

Van ve Erciş'te, toplam 57 sınav binası ve 890 salonda gerçekleştirilen sınavın yürütülmesinde 2 bin 245 personelin görev yaptığına değinilerek, şu görüşlere yer verildi:

''ÖSYM Başkanlığı olarak sınavın gerçekleştirilmesinde katkısı olan soru yazarları ve 26 gün süreyle her türlü iletişimden uzak olan kapalı dönemde kalarak baskı işlemlerini tamamlayan tüm çalışanlarımıza, sınavın tüm aşamalarına katkı veren ÖSYM personeline, Sınav Merkezi yöneticilerimize, bina sınav sorumlularımıza, sınav salonlarında görev alan görevlilere, sınav öncesi ve süresince güvenliği tesis eden emniyet güçlerimize ve kurallara uyarak sınava katılan tüm adaylarımıza teşekkür ederiz.''