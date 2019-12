ÖSYM: Şifreli soru kitapçığı hiçbir adaya verilmedi

T24

İstisnalar da ‘şifreli’



1.5 milyon öğrenci katıldı



UZMANLAR UYGULADI VE DOĞRULADI





ÖSYM: O kitapçık hiçbir adaya dağıtılmadı



‘Basına dağıtılan kopya için geçerli’



Matematik testindeki 20 soruda, cevap şıklarını küçükten büyüğe sıralayıp, sıralanmamış şıklarla çakışanı buluyorsunuz. Bu şık, sorunun doğru cevabını veriyor. Çakışan birden fazla şıklar için de basit iki formül daha var. Bu şifreleri bilip sınava giren için, soruları okumadan 40 matematik sorusundan 38’ini çözmek, sadece birkaç dakika sürüyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin 27 Mart’ta katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) basına dağıtılan test kitapçığında matematik cevap şıklarının şifrelendiği ortaya çıktı. Artvin’de söylentiyle başlayan ve öğretmenlerce çözülen formüle göre 40 soru bulunan Temel Matematik testinde cevap şıkları sayısal olarak küçükten büyüğe sıralanıp, soruyla üst üste konulduğunda çakışan şık doğru çıkıyor. Biz de aynı sistemi uyguladık ve cevaplarında rakamlar yer alan 20 soruda formulün tuttuğunu belirledik. Şıklar, küçükten büyüğe sıralandığında çakışan iki şık varsa, küçük olan şık doğru cevabı veriyor.Hiçbir şıkkın çakışmaması durumunda, cevaplar büyükten küçüğe sıralanıyor ve çakışan şık doğru oluyor. Bu şifreye uyan 5 soru var. Hepsinin çakışması durumunda cevap ilk çakışan, yani “a” oluyor. Bu formüle uyan yine 5 soru var.Harf kullanılan (a, b, c gibi) 3 soruda, alfabetik sıraya göre şıklar diziliyor; çakışan şık doğru cevabı veriyor. “x, y, z”li 3 soruda ise “x” değişken yerine 1 yazılıp işlem yapılınca, küçükten büyüğe kuralı işliyor. Matematik harici testlerde de benzer ya da farklı bir formülün uygulandığı öne sürülüyor. Formülün tesadüf olup olmadığı, sınav öncesinde bazı adayların eline geçip geçmediği merak konusu oldu. Kamuoyu, ancak diğer kitapçıklardan örneklerin açıklanmasıyla tatmin olacak.YGS’ye bu yıl 1 milyon 512 bin öğrenci katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı sorularda hata tespiti yapıldı. Tartışmalar iki matematik sorusu üzerine yoğunlaşırken dün Artvin’de önce söylentiyle başlayan, uzmanlarının konuya eğilmesiyle ortaya çıkan şifre olayı, matematik soruları başta, YGS’nin tümünü tartışmalı hale getirdi.Sonucu doğrulayan uzmanlar Fatih Ayan, Alparslan Alemdar (Dershane Müdürü), Mehmet Büge, Adil Kurt bu formülün rakam bulunan Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde de işlediğini ortaya çıkardılar.ÖSYM’den yapılan açıklamada da, "Basında ’YGS’de Gizli Şifre’ başlığı ile yer alan kitapçık, ÖSYM’nin sınav sonrasında basına vermek ve internet sitesinden duyurmak üzere hazırlanmış, ana soru kitapçığından türetilmiş, tek bir soru kitapçığıdır. Bu soru kitapçığının herhangi bir adaya verilmesi söz konusu olmadığından, doğru cevabın bulunduğu yer değiştirilmeden sadece yanlış cevap seçeneklerinin yerleri değiştirilmiştir. Bu soru kitapçığı sınava giren hiç bir adaya verilmemiştir" denildi.“Bulan arkadaş bayağı zekiymiş. Ama bu sadece basına dağıttığımız kamuoyuna açıkladığımız kopyalarda bulunabilecek bir şey. ‘ÖSYM, doğru cevabın yerini aynı tuttu, şıkları değiştirdi. Küçükten büyüğe yazıldığında çakışan şık doğru’ deniyor. Ama bu sadece master kopyalarda geçerli. Adaylara dağıtılan soru kitapçıklarında böyle bir mantıkla sorulara doğru yanıt vermek mümkün değil. Asıl kitapçıklarda şıkların hepsi birbirinden ayrı. Kamuoyuna açıklanan soru kitapçıkları matbaaya verilirken, eski cevap sıralama alışkanlığı ile doğru cevaplar yerini korumuş, diğerleri yer değiştirmiş halde basılmış. Basına verilen kopya kitapçıklar hiçbir öğrenciye verilmedi. Zekice bir buluş. Ama maalesef doğru değil.”YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da “Gerçek kitapçıklarda iddia edilen formülle bulmaları mümkün değil. Soruların yeri, şıkların yeri her aday için birbirinden farklı. Sadece basına dağıtılan master kopyalarda denilen formül doğru çıkıyor. Kimse gerçek aday kitapçıklarının ne olduğunu görmeden emin olmasın” dedi.