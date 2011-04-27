ÖSYM, sekiz ilde cezaevlerinde yapılan sınavı iptal etti

T24 - ÖSYM 8 ilde cezaevlerinde yapılan Fen Bilimleri sınavını iptal etti.Şifreli kitapçık iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken ÖSYM, 8 ildeki cezaevlerinde hatalı kitapçık nedeniyle mağdur olan 150 kişinin sınavını yenileyecek.



YGS’de şifre iddiaları henüz netlik kazanmamışken, ÖSYM yaptığı açıklamayla bir skandalı daha kabul etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



ÖSYM 8 cezaevinde düzenlenen YGS’de, bazı tutuklu ve hükümlülere dağıtılan soru kitapçıklarındaki Fen Bilimleri’nde soruların cevap şıkları olmadığı yönündeki iddia üzerine başlattığı soruşturmada iptal kararı verdi. Aralarında Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nin de bulunduğu 8 cezaevinde YGS’ye katılan 150 adayın Fen Bilimleri testi geçersiz sayıldı. Adayların cumartesi günü kendileri için özel hazırlanan Fen Bilimleri testine gireceği ve böylece YGS’lerinin tekrarlanacağı öğrenildi.



CHP’li Fatma Nur Serter, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, cezaevlerindeki YGS sınavında skandal yaşandığı iddasına dikkati çekmişti. Serter, “Cezaevlerinde yapılan sınavın Fen Bilgisi soru kitapçıklarındaki hata nedeniyle gecikmeli yapılması ve soru kitapçıklarının değiştirilmesiyle ilgili olarak ÖSYM bir soruşturma başlatmış mıdır?” diye sormuştu. Ancak Çubukçu, soru önergesini henüz yanıtlamamıştı.



Edinilen bilgiye göre, iddialar üzerine ÖSYM soruşturma başlattı. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki sınava katılan 10 hükümlü ve tutuklunun Fen Bilimleri bölümündeki soruların cevap şıklarının olmadığını görmesi, soruşturmanın başlatılmasında etkili oldu. Yapılan incelemede Mardin Cezaevi’nde yaşanan benzer hatalı soru kitapçığı skandalının 7 cezaevinde daha yaşandığı tespit edildi. Bunun üzerine ÖSYM soruşturma sonucunda, 8 cezaevinde düzenlenen YGS’nin yalnızca Fen Bilimleri testi bölümünün iptal edilmesine karar verdi. Bu çerçevede cezaevlerinden sınava katılan toplam 150 adayın Fen Bilimleri testi yenilenecek. Adaylar için yeni sınavın cumartesi günü yapılacağı öğrenildi.





BİR İPTAL NEDENİ DAHA!



Bu durum, şifre iddialarının yanı sıra başka bir nedenle daha YGS'nin iptal edilme ihtimalini ortaya çıkaracak.



ÖSYM tarihinde bir ilk yaşanacak ve bazı adaylar aynı sınavda farklı soruları çözecek. Cezaevi dışından bir adayın, 'sorular denk değil ve bu durum anayasanın eşitlik ilkesine aykırı' iddiasıyla açabileceği dava, iptali gündeme getirebilecek.







