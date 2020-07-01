ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı personel atama işlemleri tamamlanarak ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Temmuz 2020 tarihinde 11.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Lisans, önlisans ve ortaöğretim alanlarında yapılan yerleştirmelere göre boşta kontenjan kalmadı. Ortaöğretimden başvuru yapan 12 bin 583 adaydan 373’ü, ön lisansta başvuru yapan 15 bin 918 adaydan 606’sı ve lisansta tercih yapan 11 bin 613 adaydan 2 bin 21’i başvuru yaptıkları alanlara yerleşti.

ÖSYM’nin açıkladığı toplam verilere göre 40 bin 114 tercihten 3 bini kontenjanlara yerleşmiş oldu.