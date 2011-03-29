ÖSYM: Pozitif ayrımcılık!

T24 - Silahtarağa İlköğretim Okulu’nda yapılan “harem selamlık üniversite sınavı”nın Eyüp ilçesi sınırlarında 6 okulda daha uygulandığı ortaya çıktı. ÖSYM uygulamanın kız adaylara ‘pozitif ayrımcılık’ amacıyla yapıldığını açıkladı.



Eyüp’teki Silahtarağa İlköğretim Okulu’nda YGS’ye katılan adayların yalnızca kızlardan oluşmasına “pozitif ayrımcılık” gerekçe gösterildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



ÖSYM’den yapılan açıklamada, bir sınav merkezinde sınava girmek için tercihte bulunan aday sayısının, o merkezin kapasitesinden fazla olduğu durumlarda bir kısmının uygun merkezlere atandığı belirtilerek, şöyle denildi:



“Bu tamamen elektronik olarak bilgisayar otomasyon programı tarafından yapılan bir işlemdir. Önceki yıllarda da uygulanmıştır. Bu işlem yapılırken uygulanan öncelikler de önceki yıllarla aynıdır. Aynı sınav merkezinde sınava girmek isteyen adayların kapasiteden fazla olduğu durumlarda, bu merkezde sınava girmek isteyen tüm adaylar öncelikle öğrenim durumuna ve cinsiyetine göre değerlendirilerek, kapasite fazlası aday kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Bu durumda kız adaylar, ilk tercihlerine atanma hususunda daha avantajlı olmaktadır.





‘Bir daha olmayacak’



2011-YGS sınavına İstanbul-Beyazıt sınav merkezinde girmek için başvuru yapan aday sayısı 73 bin 213, merkezin sınav kapasitesi ise 40 bin 414’tür. Bu nedenle bu merkezde sınava girmek isteyen adaylar öğrenim durumuna ve cinsiyetine göre değerlendirilmiş ve 32 bin 799 erkek aday mezuniyet yılları göz önünde bulundurularak kapasitesi dolmamış İstanbul-Avcılar sınav merkezine atanmıştır.



Geriye kalan ve çoğunluğu kız adaylar da İstanbul-Beyazıt ’a atanmıştır. Benzer olayların gelecekte tekrar etmemesi ve gerekli önlemlerin alınması adına, aday atama sistemimiz üzerinde gerekli çalışmalar başlatılmıştır.”







6 okul daha var



Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube yöneticileri, yaptıkları çalışmayla Eyüp ilçesinde Silahtarağa İlköğretim Okulu dışında sadece kız adayların sınava girdikleri 6 okul daha tespit ettiklerini belirterek, “Şehit Öğretmenler İÖO, Güzeltepe İÖO, Emniyettepe İÖO, Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi, Halis Kutmangil ÇPL ve Eyüp İMKB Tic. Mes. Lisesi’nde sadece kızlar sınava girdi. İMKB Ticaret Lisesi ile Can Polat Lisesi’nde ise kız ve erkek adaylar ayrı ayrı salonlara alındı” dedi.







TEPKİ BÜYÜK



‘Sisteme müdahale’



EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI ZÜBEYDE KILIÇ: Erkek adayların farklı sınav bölgelerine kaydırılması ÖSYM’nin bilgisayar sistemindeki müdahalesini ortaya koydu. Sistemin, ÖSYM müdahalesine kapalı olması gerekir. Öğretmenler, sınava birkaç gün kala görev alacakları yeri güvenlik gerekçesi ile gecikmeli öğreniyor. ÖSYM’nin sistemi kontrol etmesi, öğrencilerin yerleştirilmesine de müdahale edilmesi kaygısını gündeme getirir.





'Deneysel bir uygulama'



ANADOLU EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI CANSEL GÜVEN: ÖSYM deneysel bir uygulama yaptı. ÖSYM, cinsiyet ayrımını meşru sayıyor. Tepkiler yükselmezse, çocuğu bu okulda sınava girenler duruma tepki göstermezse, eğitim sendikaları cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmazsa ÖSYM bu uygulamaya devam edebilir. ÖSYM, yetkisini aşmıştır, adayları bu şekilde ayırmaya hakkı yoktur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırı hareket edilmiştir, laik eğitim ilkesiyle çelişilmiştir. ÖSYM adaylar adına karar verip inisiyatif kullanamaz.





‘İnanmak gerekir’



TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI İSMAİL KONCUK: ÖSYM’nin gerekçesine inanmak gerekir. Kadına pozitif ayrımcılık çerçevesinde kadın adayların tercihleri dışında daha uzak yerlere göndermemek adına yapılmış olabilir. Erkek adayı göndermek istemiş olabilirler. Binlerce okulda bu şekilde olsaydı ÖSYM’nin haremlik-selamlık bir uygulama yaptığı yorumları doğabilirdi ama böyle bir durumun söz konusu olmadığı ÖSYM açıklamasında görülüyor.





Adaylar endişeli

YGS’ye giren adaylar ise kopya endişesini de gündeme getirerek milliyet.com.tr’de yayımlanan habere şu yorumları yaptılar:



- “2010 KPSS’de aynı rezalet yaşandı, soruların hepsini doğru yanıtlayan onlarca evli çift, abla-abi-kardeş vardı, şimdi o okulda kopya çekilmediğine ve kapalı öğrencilere torpil yapılmadığına beni kimse ikna edemez...”



- “Belli bir cinsiyeti belli okullarda toplayanlar acaba soruların cevaplarını da vermiş midir? Ya da başka okullarda kendi çocuklarına sınavlarda yardım ettirmiş midir, diye düşünüyor insan. Bizlerde kapılarda çocuklarımız kendi emek ve çalışmalarıyla nasıl başarılı olacaklar diye bekleşiyoruz. Bu okullardaki çocukların sınav sonuçlarının irdelenmesini kaç soru yaptıklarının açıklanmasını istiyorum.”



- “Bir okulda sadece kızların girmesini sağlayabilen kurum istediği yönetici ve görevliyi de bu okula gönderebilir. Biz sınavları başarılı geçsin diye çocuklarımıza ders aldırıp dershaneye gönderelim, paraları dökelim. Bizim çocuklarımız kopye çekmesin diye didik didik aransın. İşlerini biliyorlar.”



- “Bu çok fena bir durum. Sistemden bunu ayarlayabilenler istedikleri okula istediklerini de yerleştirebilirler. Şaibeli bir durum bu.”



- “Bunu yapan cevapları da değiştirebilir, adalet ortadan kalkar.”





- “Bu okulda sınava girenlerin puan sonuçları da titizlikle incelenmeli.”





