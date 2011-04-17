ÖSYM personelinin mal varlıkları inceleniyor

T24 - Ankara Başsavcı Vekili Şadan Sakınan’ın KPSS soruşturmasında ÖSYM’nin faaliyetlerini soruşturduğu ve "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" kapsamında araştırmalar yaptığı öğrenildi.



Şifreli kitapçık iddiaları nedeniyle gözler YGS’ye çevrilmişken KPSS’deki kopya iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmadan sürpriz çıktı.

YGS soruşturması ile aynı dosyada ele alınan KPSS soruşturması 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülüyor. Yani bu soruşturma kapsamında ÖSYM yönetiminin ve personelinin mal beyanları ile gerçek mal varlıkları arasında fark olup olmadığı ve mal varlığında olağanüstü artış olan ÖSYM elemanı olup olmadığı araştırılıyor.

Soruşturmanın seyrinin mal varlığında olağanüstü artış olan personelin tespit edilmesi halinde bütünüyle değişmesi ihtimali bulunuyor.



Son 10 yılın sınavları mercek altına alındı

KPSS’nin geçen yıl 10 Temmuz’da yapılan eğitim bilimleri sınavında bazı soru kitapçıklarının önceden sızdırıldığı iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan soruşturma başlatmış ve ÖSYM’nin Bilkent’teki binasında ve matbaada Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2000 yılından bu yana yapılan sınavlar ve o sınavlara girenlerle ilgili ÖSYM’den bilgi istendi. MİT’in de savcılığa yardımcı olduğu haberleri çıkmıştı.

Kopya iddiaları nedeniyle KPSS’nin Eğitim Bilimleri Sınavı iptal edilerek yenilenmişti.



300 kişinin talimatla ifadesi alınacak

Sakınan da iptal edilen sınavda tam puan alan ve daha sonra tekrar edilen sınava giren ve girmeyen 300 kişinin talimatla ifadesinin alınması için bulundukları illerdeki savcılıklara yazı yazdı. Talimatın gelmesinin ardından gerek gördüğü kişilerin tekrar ifadelerine başvurulabileceği belirtildi.

Soruşturma devam ederken YGS’deki şifreli kitapçık iddiaları ortaya çıkınca her iki olay aynı dosyada soruşturulmaya başladı. Ancak Başsavcı Vekili Sakınan, önceki günkü açıklamalarında iki olayın ayrı ayrı ele alınacağı mesajını verdi.

YGS’ye ilişkin soruşturmanın üniversiteye girişte ikinci basamak olan LYS sınavından önce bitirileceğini kaydeden Sakınan “Bizim KPSS’de yaptığımız soruşturma sadece 11 Temmuz’da yapılan sınavla ilgili değil. ÖSYM’nin faaliyetleri ile ilgili bir soruşturma” dedi ve soruşturmanın biraz daha süreceğini söyledi.



Haksız mal edinene 5 yıla kadar hapis

Vatan gazetesinin haberine göre; Sakınan’ın “ÖSYM’nin faaliyetlerinin soruşturulduğunu” söylediği KPSS soruşturmasının temelini 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu oluşturuyor.

Bu kanun, kamu görevlilerinin düzenli olarak mal beyanında bulunmalarını ve mal varlıklarındaki artışları derhal idareye haber vermelerini düzenliyor.

Kanun, mal varlığındaki açıklanamayan artışların cezalandırılmasını ve böylece rüşvetle mücadele edilmesini hedefliyor. Soruşturmanın bu kapsama alınmış olması, ÖSYM’deki üst düzey bürokratların ve personelin mal varlıklarının mercek altına alındığını gösteriyor.



3 ile 5 yıl arası hapis cezası

Kanuna göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve para cezası veriliyor.