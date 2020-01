ÖSYM: LYS'de hesap hatası yok

ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda puanların yanlış hesaplandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. ÖSYM'nin açıklamasında, iddiaların ardından sınav sonuçlarının incelendiği belirtildi. İnceleme sonucunda puan ve başarı sırası hesaplamalarında herhangi bir hata bulunmadığının belirlendiğini vurgulandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, LYS puanlarının yanlış hesaplandığına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, 2012 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 2012 Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) değerlendirilmesinde, Danıştay 8. Dairesi'nin kararı uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun 30 Kasım-1 Aralık 2011 tarihli kararıyla yayımı uygun bulunan 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzuna göre işlem yapıldığı vurgulandı.

2012 yılı için yükseköğretime yerleştirme puanları hesaplanırken 2012-ÖSYS kılavuzunun değerlendirmeye ilişkin hükümlerinin aynen uygulandığı ifade edilern açıklamada, kılavuz hükümlerinin aksine bir uygulamanın söz konusu olmadığının altı çizildi.

Tüm sınavlar için uygulama esaslarının, başvuru işlemlerinin başladığı tarihte ilgili kılavuzla kamuoyunun bilgisine sunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, LYS'de uygulanan testlere verilen cevapların her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alındığı, adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplandığı kaydedildi.

Adayın katılmadığı sınavlarda uygulanan testler için adaya herhangi bir standart puan hesaplanmadığı bilgisine yer verilen açıklama şöyle:

''Yer alan haberler üzerine sınav sonuçları yeniden incelenmiştir. İnceleme sonucunda puan ve başarı sırası hesaplamalarında herhangi bir hata bulunmadığı belirlenmiştir. Adayların sonuç bilgilerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yerleştirme işlemlerinde de 2012-ÖSYS Kılavuzu ile 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hükümleri aynen uygulanacaktır. Adayların bu ve benzeri yanıltıcı haber ve yorumlara itibar etmemeleri ve tercih işlemlerini yapmaları önemle duyurulur.