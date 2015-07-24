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ÖSYM, LYS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Kayıt işlemleri 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacak

24 Temmuz 2015 02:57

LYS sınav sonuçlarının ardından öğrencileri şimdide tercih sonuçları heyecanı sardı. ÖSYM LYS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 2015 yılı içerisinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 6-16 Temmuz arasında adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2015-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmak üzere. Yerleştirme sonuçları, bu hafta içerisinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

  LYS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2015-ÖSYS merkezî yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.


Adaylar yükseköğretim programlarına nasıl yerleştirilecektir? 


Adaylar, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için Tablo 4'teki lisans programlarına ve Tablo 3'teki ön lisans programlarına;
 
a) YGS ve varsa LYS yerleştirme puanları ve varsa sınavsız geçiş hakları,
b) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3'teki kendi alanlarıyla ilgili ön lisans programlarının sınavsız geçiş kontenjanına (SGK) sınavsız olarak;
 
a) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,
c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
d) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
 
Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2015-ÖSYS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

2015-2016 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar, 28 Temmuz-5 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

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