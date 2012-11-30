ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM Başkanı Ali Demir, KPSS tercih sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Sınava yaklaşık 1400 adayın girdiğini kaydeden Demir, 7 bin kişinin kamuya atandığını ifade etti.

7 bin kişi pazartesiden itibaren memur

TRT Haber canlı yayınında ÖSYM'deki son gelişmeleri değerlendiren Ali Demir, yüz binlerce kişinin merakla beklediği yerleştirme sonuçlarını açıkladı. KPSS'ye giren 1400 adayın tercih alımı dün tamamlanmıştı.

Yüzbinlerce aday atanıp atanmadığını merak ederken, ÖSYM Başkanı Demir, canlı yayında tercih sonuçlarını açıkladı. Pazartesiden itibaren 7 bin aday kamuda memur olarak göreve başlayacak.

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