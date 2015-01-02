ÖSYM'den Yeni Akit'teki 'paralel cinayet' iddiasına yalanlama

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2013 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığına dair haberleri internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla yalanladı. ÖSYM, "Bugün (2 Ocak 2015) bir günlük gazetede Ankara kaynaklı olarak yer verilen, üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmiş ve bir çalışanımızın ölümü ile ilgili haberde 2013 yılında KPSS sorularının dışarıya sızdırıldığı yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Sınavda donanım olarak bilgi kopyalanmasının mümkün olmadığına değinilirken, "Sınava ait bilgilere her alan uzmanı sadece kendi erişim hakkı ile erişebilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 2015-2016 öğretim yılında yükseköğretim programlarında öğrenim görecek öğrencilerin seçilmesi ve yerleştirilmesi süreci olan 2015-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (2015-ÖSYS), 5-19 Ocak 2015 tarihleri arasında başvuruların alınması ile başlayacağına yer verildi. 2 milyondan fazla öğrenci ve aileleri ile birlikte 10 milyona yakın insan için kritik olan bu süreçte, kurum hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışan ve kurumu hedef göstermek suretiyle "toplumsal barışı zedelemeye kasteden bazı kesimlerin" bu süreçte asılsız, yanıltıcı bilgiler ileri sürmeye başladıkları ifade edildi.

ÖSYM’de yeniden yapılanma

ÖSYM'nin açıklamasında, kurumda yeniden yapılanmaya gidildiği ve ÖSYM çalışanlarının yüzde 90 oranında değiştirilerek, kurumun misyon ve vizyonunu paylaşan, takım ruhu içinde çalışmalarını yürüten bir ekip oluşturulduğu ifade edildi.

Soruların yüzde 10'u açıklanacak

Anayasa Mahkemesinin, ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında bırakılmasını öngören kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ve yürürlüğünün durdurulması" kararınına da atıfta bulunularak, sınav sorularının yüzde 10’unun resmi İnternet sitesinde yayınlanmasına devam edileceği belirtildi.

'Paralel cinayet'

İsmail Uğur'un Yeni Akit'teki haberinde, 16 Temmuz 2013’te Ankara Büyülü Fener Sineması’nın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürülen ÖSYM çalışanı Ş.D.’nin, "paralel cinayete" uğradığı iddiası yer aldı. Haberde, ÖSYM’de eski yıllarda yapılan “soru sızdırma”ların faili durumundaki “paralel ekip”in baskı kurduğu Ş.D.’nin, 2013 KPSS sınav soruları ile ilgili olarak ifadeye çağırılmasının ardından şüpheli bir şekilde öldüğü öne sürülürken, dosya ile ilgili detaylı araştırma yapılmadan, şüpheli ölümün alelacele intihar olarak gösterilip kapatıldığı iddia edildi.

ÖSYM tarafından yayınlanan, 2 Ocak 2015 tarihli "Yaklaşan 2015-ÖSYS ve Bazı Konularda Bilgilendirme" başlıklı basın açıklamasını buradan okuyabilirsiniz.