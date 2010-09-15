ÖSYM kopyacılarının 'Kafes' bağlantısı çıktı

T24 - KPSS skandalına adı karışan görevlilerin Ergenekon kapsamındaki ‘Kafes Eylem Planı’nda da geçtiği ortaya çıktı



KPSS skandalına karışan ÖSYM görevlilerinin adının, Ergenekon kapsamındaki ‘Kafes Eylem Planı’nda da geçtiği ortaya çıktı. Dershane sahibi olan ÖSYM sınav komisyonu üyesi Gönül Tütüncü’nün, yine ÖSYM’de Bilgi İşlem Müdürü olan eşi Mustafa Tütüncü ile 3 çalışanının dinleme kayıtları Kafes’in iddianamesine girdi. Vatan gazetesine konuşan Ankara Cumhuriyet Savcıları’ndan Şadan Sakınan, isimleri inceleme altına aldıklarını söyledi.



KPSS’deki kopya skandalının ardından, ÖSYM sınav komisyonu üyesi Gönül Tütüncü’nün Ankara’da KPSS eğitimi veren bir dershanenin sahibi olduğu ve Tütüncü’nün eşi Mustafa Tütüncü’nün de ÖSYM Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun soruşturmasında, Tütüncü’lerin mal varlıklarının arttığı tespit edilmişti. Toplam 3 bin 200 TL maaş alan çiftin 2 lüks daire, 1 villa ve 1 jeepi olduğu saptanmıştı.

Bektaş’ın DVD’sinde çıktı



Tüm bu gelişmelerden sonra Gönül Tütüncü’nün eşi Mustafa Tütüncü’nün 3 ÖSYM görevlisiyle beraber isminin Kafes Eylem Planı’nda geçtiği de ortaya çıktı. Ergenekon sanığı Levent Bektaş’ın iş yerindeki aramada ortaya çıkan DVD’de bulunan “gündemlerim.doc” isimli dosyada, Tütüncü ve diğer 3 çalışanın adı geçiyor. Bu isimlerin soruların hazırlandığı Test Geliştirme ve Araştırma bölümüne hakim olduğu, güvenlik duvarlarını rahatlıkla aşabildikleri söyleniyor.

Şok eden diyaloglar!



Kafes iddianamesinde ise 4 görevlinin diyaloğu şöyle geçiyor:



* ”S.Ö , N.A. , H.Y. , M.T. , ile yapılabilecek projeler hakkında rapor hazırlansın, tek muhatap belirlensin, sonuçlara ne kadar müdahale edebiliyoruz? (N. ve S. arasındaki ilişkiyi değerlendirelim.)



* ”M.A., M.T. ve kardeşi de takip edilsin. Hesap içinde hesap yapıyorlar, verdikleri karardan kaçıyorlar. (Kıbrıs kaçamaklarının kaydı var), izlettirilebilinir, ceza keselim.”

Savcı: Araştırıyoruz



Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılarından Şadan Sakınan ise incelemenin, Kafes Eylem Planı ve Poyrazköy davası dışında olduğunu belirterek şunları söyledi: ”2 gündür Mustafa Tütüncü ve diğer 3 kişinin isminin Kafes’te geçtiğini öğrendik. Bu konuyu inceliyoruz.”

Atamalar gecikti, ders verecek öğretmen yok!



20 Eylül’de başlayacak 2010-2011 eğitim öğretim yılı öncesi, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın, KPSS skandalına ilişkin açıklamasında, “30 bin öğretmen atanacak. Bazı illerimizde ilkokullarda neredeyse hiç öğretmenimiz kalmadı” sözleri, öğretmen açığını gündeme taşıdı. Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, “Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da batı illerine göre daha fazla öğretmen açığı var. Ataması beklenen 30 bin öğretmenin yüzde 70’i buralara atanacaktı. Şimdi ders zili karmaşa için çalacak” dedi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi iç denetçilerinin açıkladığı rakama göre 133 bin 317 öğretmen ihtiyacı var. 30 bin öğretmenin ataması gerçekleşse bile, geriye kalan 103 bin öğretmeni nereden bulacaksınız?” diye sordu.





