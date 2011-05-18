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ÖSYM kadrosunu yeniliyor!

YGS’deki şifreli kitapçık ve hatalı puan hesaplamalarıyla tartışmaların odağı haline gelen ÖSYM, kadrolarını yeniliyor.

18 Mayıs 2011 03:00

T24- KPSS’de yaşanan kopya skandalı ardından YGS’deki şifreli kitapçık ve hatalı puan hesaplamalarıyla tartışmaların odağı haline gelen ÖSYM, kadrolarını yeniliyor. Dün 12 kişinin görevden alındığı ÖSYM'ye 12 kişi alınıyor.




Önceki gün çeşitli birimlerden 12 personeli görevden alan ÖSYM, Sınav Hizmetleri Birimi’ne 12 sözleşmeli uzman alacağını duyurdu. Sınav Hizmetleri Uzmanı olarak Matematik, Türkçe, Biyoloji, Almanca, Arapça ve Farsça, Eğitim Bilimleri, Programcı ve Hukuk alanlarından 12 kişi işe alınacak. Görevden alınanlar sınav hizmetlerinde, Genel Sekreterlik’te, Ar-Ge, Başkan Yardımcıları Ofisi’nde, Test Araştırma Birimi’nde ve Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapıyordu. Ancak ÖSYM’nin alacağını duyurduğu 12 kişinin tamamı sınav hizmetleri biriminde görev yapacak. Yaptığı sınavlardaki hatalarla tartışılan ÖSYM, alınacak yeni personelin mülakatını da kendisi yapacak.

27 Mayıs son

Adayların ÖSYM’nin “www.osym.gov.tr” internet adresinde belirtilen müracaat belgelerini tamamlayarak, başvuru formunu eksiksiz doldurarak ÖSYM’nin adresine 27 Mayıs tarihine kadar şahsen veya posta ile teslim etmesi gerekiyor. ÖSYM kadro sayısının 6 katı adayı mülakata çağıracak. Mülakatta adayın bölümüyle ilgili bilgisiyle ifade, kavrama, yorum ve temsil yeteneği ölçülecek. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday mülakatta başarılı sayılacak. İşe alınan personele brüt 1600-2 bin lira arasında değişen ücret verilecek. Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar 27 Haziran tarihinde ilan edilecek.

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