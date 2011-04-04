-ÖSYM İSTANBUL BÜROSU ÖNÜNDE ZİNCİRLİ EYLEM İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - ÖSYM'nin İstanbul Bürosu binası önüne kendilerini zincirleyen 9 öğrenci gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Levent'te bulunan ÖSYM Bürosu binası önüne gelen bir grup, kendilerini binanın önündeki aydınlatma direklerine zincirleyerek ÖSYM aleyhine slogan atmaya başladı. Görevlilerin olay yerine polis ekiplerini çağırması üzerine gelen ekipler, demir makasıyla zincirleri kestikten sonra 9 kişiyi gözaltına aldı. Gültepe Polis Merkezine götürülen ve öğrenci oldukları bildirilen 9 kişinin işlemleri sürüyor.