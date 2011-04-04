T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖSYM İSTANBUL BÜROSU ÖNÜNDE ZİNCİRLİ EYLEM İSTANBUL (A.A)

04 Nisan 2011 17:32

-ÖSYM İSTANBUL BÜROSU ÖNÜNDE ZİNCİRLİ EYLEM İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - ÖSYM'nin İstanbul Bürosu binası önüne kendilerini zincirleyen 9 öğrenci gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Levent'te bulunan ÖSYM Bürosu binası önüne gelen bir grup, kendilerini binanın önündeki aydınlatma direklerine zincirleyerek ÖSYM aleyhine slogan atmaya başladı. Görevlilerin olay yerine polis ekiplerini çağırması üzerine gelen ekipler, demir makasıyla zincirleri kestikten sonra 9 kişiyi gözaltına aldı.  Gültepe Polis Merkezine götürülen ve öğrenci oldukları bildirilen 9 kişinin işlemleri sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24