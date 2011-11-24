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ÖSYM İdari Yargı sınavı giriş belgelerini yeniledi ANKARA (A.A)

24 Kasım 2011 23:39

-ÖSYM İdari Yargı sınavı giriş belgelerini yeniledi ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - ÖSYM, 2011 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yarışma Sınavı'na (2011-İdari Yargı) katılacak adayların kimlik ve fotoğraf bilgisinin uyuşmaması dolayısıyla sınava giriş belgelerinin yeniden oluşturulduğunu ve adayların internet üzerinden temin edebilecekleri yeni belgelerle sınava girebileceklerini açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Kasım 2011 günü yapılacak (2011-İdari Yargı) sınavı ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında protokol imzalandığı, bu protokol uyarınca, sınava girecek adayların başvurularının kabul edilmesi işlemlerinin Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtilerek çizilerek şunlar kaydedildi: ''Merkezimiz, Adalet Bakanlığınca iletilen son bilgiler üzerinden sınava giriş belgelerini yeniden oluşturmuş ve adayların erişimine açmıştır. Bu nedenle adayların internet sistemi üzerinden kendilerine ait olan sınava giriş belgelerini temin ederek sınava gelmeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili adayların bilgilendirilmesi Adalet Bakanlığı tarafından yapıldığından, bugüne kadar ÖSYM tarafından adaya yönelik bir duyuru yapılmamıştır. Ancak bazı adaylara henüz ilgili bilgilendirmenin ulaşmadığı anlaşıldığından bu duyuru hazırlanmıştır.''

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