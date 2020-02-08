ÖSYM'den aday işlemleri için mobil uygulama

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, akıllı mobil cihazlar için geliştirilen "Mobil Aday İşlemleri" uygulamasıyla adayların tüm sınav işlemlerine ve sınav sonuçlarına anında ulaşabileceğini bildirdi.

Aygün, ÖSYM'nin çağın gereksinimleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek dijital dönüşüm için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Adayların taleplerini dikkatle takip ettiklerini, bunlara kayıtsız kalmadıklarını anlatan Aygün, bu kapsamda, adaylar ve sınav görevlilerine kolaylıklar sağlayacak dijital yenilikler için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Akıllı cihazlar üzerinden ulaşılan mobil uygulamaların giderek arttığına dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmeler dijital dönüşümü artık çağın gereği haline getirdi. Biz de kurum olarak bu gelişmelere uyum sağlamak ve çağın gereklerini yerine getirmek için iki uygulama sunuyoruz. Bu kapsamda, Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'ni (GİS) hayata geçirdik. Adaylarımız artık akıllı cep telefonlarından, yükleyecekleri mobil uygulama ile 'ais.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri uygulama üzerinden yapabilecek. AİS mobil uygulamasıyla adaylar, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilecek. ÖSYM Mobil uygulamasının adaylara sunduğu yeniliklerden biri de bildirim gönderme özelliği. Bu özellik sayesinde adaylar telefonlarına gelecek bildirimle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabilecek. Başvuru süreci devam eden 2020 YKS adaylarımız, başvurularını mobil uygulamamızı kullanarak da yapabilirler."