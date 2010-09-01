ÖSYM binası didik didik arandı

T24

GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVINDA DA ŞÜPHE

En büyük delil e-posta

‘Sızdı ama nasıl bilmeyiz’

BS’nin evinde arama yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS sorularının sınav öncesi sızdırıldığı iddiasıyla ilgili dün ÖSYM’de incelemede başlattı. Savcılığın gönderdiği ekip güvenlik gücü eşliğinde dün ÖSYM binasında tüm gün incelemelerde bulundu. Soruların e-posta ile gönderildiği öne sürülen Isparta’daki öğretmen B.S’nin ise bilgisayarına jandarma el koydu.ÖSYM personelinin bilgisine başvuran ekip, kurumun bilgisayarlarını da mercek altına aldı. Savcılığın, soruların hangi bilgisayardan adaylara gönderildiğini tespit etmeye çalıştığı öğrenilirken bilgisayarlardaki bazı bilgileri kopyalayarak CD’lere aktardığı dile getirildi. Hotmail ile de yazışma işlemlerinin başlatıldığı kaydedilirken, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’a, “ÖSYM’de soruları gören tüm personelin mal varlığının incelenmesi” için öneride bulunduğu da gelen bilgiler arasında.ÖSYM, dün kuruma gelen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı incelemelerden dolayı hareketli bir gün yaşadı. Sabah saatlerinde Merkez’e gelen savcılık yetkilileri, kurumun tüm bilgisayarlarını teknik incelemeye aldı. ÖSYM personeliyle de görüşmeler yapan savcılığın, hotmail ile yazışmaları da başlattığı öğrenildi. Savcılığın, özelde KPSS genelde ise ÖSYM’nin geneli hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı öğrenilirken iddiaların açığa çıkmasının uzun sürmeyeceğine yönelik görüş bildirdiği dile getirildi.Kamera kayıtlarının da inceleneceği ifade edildi. ÖSYM’deki bilgisayarda bulunan bazı bilgi ve belgeleri kopyalarak CD’lere aktardılar ve aldılar. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan ve üst düzey yetkililerin de bilgisine başvurulması bekleniyor.Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Koncuk, ellerindeki bilgi ve belgeleri teslim etmek için dün Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’ı ziyaret etti. Koncuk, soruların sınav öncesinde gönderildiği iddia edilen hotmail uzantılı e-posta adresini de Sakınan’a verdiklerini belirterek “Eldeki en büyük delilin bu olduğunu düşünüyorum” dedi. Koncuk, Sakınan’la yaptığı görüşme sırasında, ÖSYM’de sınav öncesinde hazırlanan soruları görebilen tüm personelin mal varlığının araştırılması önerisinde bulunduğunu belirterek, “Bu işe karışmayanlar böylece aklanacaktır. Ancak soruları sızdıranlar varsa ve bunu bir gelir artırıcı bir çaba olarak görüyorlarsa bunlar da açığa çıkacaktır” diye konuştu. Savcılığın geniş bir araştırma yaptığını ancak öncelikle KPSS’ye ağırlık verdiğini öğrendiklerini dile getiren Koncuk, Savcı Sakınan’ın düğümün çözümünde çok kararlı olduğunu belirtti.Savcılık soruşturmasını ÖSYM’ye giderek içerden sürdürürken, YÖK Denetleme Kurulu’nun da artık yapacak birşeyi kalmadığı öğrenildi. Denetleme Kurulu yetkilileri, “Biz ancak teknik inceleme kapsamında çalışmalarımızı yaptık ve soruların sızdırıldığı kanaatine vardık. Ancak nasıl sızdırıldığını bulamadık. İfade alma, hotmail ile yazışma gibi yetkilerimiz yok. Bundan sonrası savcılığa kaldı. Düğümü ancak Savcılık çözer” değerlendirmesi yaptı.Mevzuata göre, yapılan sınavların iptali öncelikle ÖSYM ve YÖK’ün yetkisinde. Ancak YÖK soruların sızdırıldığı tespit edildiği halde sınavı iptal etmeme kararı alırsa, yargı devreye girebiliyor. KPSS adayları YÖK’ün bu kararını yargıya taşıyıp, durdurma ve iptal isteminde bulunabiliyor.Daha önceki emsal kararlar dikkate alındığında, soruların önceden adayların eline geçmesi halinde sınav iptali kesin görünüyor. Ancak, iddiaların doğru çıkması halinde, sınav tarihinin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesi nedeniyle, atama bekleyen çok sayıda memur adayı da mağdur duruma düşecek.Biran önce atamasının yapılmasını ve maaş almayı bekleyen memur adaylarının sınav yenilenirse maddi kayba uğrayacakları, bunun için de yargıya başvurabilecekleri dile getiriliyor.Öte yandan KPSS sorularının e- posta yoluyla gönderildiği öne sürülen Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Sücüllü Beldesi’nde oturan 24 yaşındaki B.S’nin bilgisayarına savcılığın emriyle jandarma tarafından el konuldu. Ayrıca B.S’nin evinde arama yapıldı.