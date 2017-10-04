Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yapılan atama bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Demir'in 21 Ağustos'ta ÖSYM'nin üniversite yerleştirmelerinde yaptığı hata nedeniyle istifa etmesinin ardından bu göreve Özer getirildi.

Mahmut Özer kimdir?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat’ta doğan Mahmut Özer, ilk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamlamış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora’sını Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamladı. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı’nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptı.

Daha sonra 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Temmuz 2002’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitede 2005-2010 yılları arasında Doçent olarak görevine devam etti. Temmuz 2010 itibarıyla Profesör olarak atanan Özer, 28.11.2010 tarihinden itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürdü. Özer evli ve 3 çocuk babası.