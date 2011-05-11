-ÖSYM BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ İSTEĞİ ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin ''takipsizlik'' kararında, ÖSYM Başkanı Ali Demir ile YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında YÖK Başkanlığından soruşturma izni istedi. Başsavcılıkça verilen ''takipsizlik'' kararında, ÖSYM Başkanı, YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında ''görevi ihmal'' ve ''görevin kötüye kullanılması'' iddialarıyla ilgili evrakın 6114 sayılı yasa gereğince YÖK Başkanlığına soruşturma izni için gönderilmesine karar verildiği belirtildi.