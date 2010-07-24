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ÖSYM Başkanı yumurtalardan zor kurtuldu!

Maltepe Üniversitesi'nde konferans düzenleyen ÖSYM Başkanı, öğrencilerce protesto edildi.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul'da bulunan Maltepe Üniversitesi'nde bir konferans düzenleyen ÖSYM Başkanı Prof Dr. Ünal Yarımağan, konferans sırasında önce pankartla ardından da bir öğrenci tarafından sözlü, bir öğrenci tarafından da yumurta atılarak protesto edildi.

ÖSYM Başkanı'na yumurta!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Maltepe Üniversitesi'nin Kayışdağı Yerleşkesi'nde düzenlenen konferans sırasında yumurtalı protestoya uğradı. Yarımağan fırlatılan yumurtalardan kaçarak kurtuldu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Yarımağan'ın "2010 ÖSYS Tercih Dönemi Hakkında Bilgilendirme Konferansı"nda yaptığı konuşma sırasında kendilerine "Liseli Genç Umut" adını veren grubun üyeleri önce pankartlı protestoda bulundu.

Tercih kılavuzundaki hataları tepkilerini belirten pankart açan grubun bazı üyeleri salonu sloganlar eşliğinde terk etti.

Gruba salondaki bazı kişiler de alkışlarla destek verdi.

Yarımağan konuşmasına devam ettiği sırada bir genç daha ayağa kalkarak sınav sistemine tepkisini dile getirdi.

Bu kişi oturduğu sırada ayağa kalkan başka bir protestocu Yarımağan'a yumurta fırlattı.

Yarımağan atılan yumurtalardan kaçarak kurtuldu.  Sloganlar da atan öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Öğrenciler yaşanan arbede sonrası salondan çıkarıldı.


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