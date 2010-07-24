ÖSYM Başkanı yumurtalardan zor kurtuldu!

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Maltepe Üniversitesi'nin Kayışdağı Yerleşkesi'nde düzenlenen konferans sırasında yumurtalı protestoya uğradı. Yarımağan fırlatılan yumurtalardan kaçarak kurtuldu.Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Yarımağan'ın "2010 ÖSYS Tercih Dönemi Hakkında Bilgilendirme Konferansı"nda yaptığı konuşma sırasında kendilerine "Liseli Genç Umut" adını veren grubun üyeleri önce pankartlı protestoda bulundu.Tercih kılavuzundaki hataları tepkilerini belirten pankart açan grubun bazı üyeleri salonu sloganlar eşliğinde terk etti.Gruba salondaki bazı kişiler de alkışlarla destek verdi.Yarımağan konuşmasına devam ettiği sırada bir genç daha ayağa kalkarak sınav sistemine tepkisini dile getirdi.Bu kişi oturduğu sırada ayağa kalkan başka bir protestocu Yarımağan'a yumurta fırlattı.Yarımağan atılan yumurtalardan kaçarak kurtuldu. Sloganlar da atan öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Öğrenciler yaşanan arbede sonrası salondan çıkarıldı.