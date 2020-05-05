ÖSYM Başkanı: YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS ve askeri öğrenci sınavlarının Koronavirüs önlemleri çerçevesinde nasıl yapılacağını açıkladı. Aygün, YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek." açıklamasını yaptı.

ÖSYM Başkanı, "Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak" ifadesini kullandı.

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