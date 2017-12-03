ÖSYM Başkanı yeni sistemin detaylarını açıkladı: Formüller soruyla birlikte verilecek

Yeni üniversite giriş sistemine ilişkin bilgi veren ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, Pisa'daki sistemin, üniversite sınavının ilk ayağı olan temel yeterlilik testinde de uygulanacağını formüllerin soruların içinde gömülü olacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, Vatan Gazetesine yeni üniversite sınavı ile ilgili detayları açıkladı. Buna göre; ilk etap sınav temel yeterlilik testinin ayırt edici özellikleri olacak. Öğrencilerin bilgiyi kullanma becerisine bakılacak. uluslararası sınav sistemlerinde olduğu gibi bir yöntem uygulanacak.

Yeni sınav nasıl olacak?

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer şöyle konuştu:

"PISA'da formül sorunun içerisinde gömülü oluyor. Adayın çıkarım yapması isteniyor. Öğrencinin verilenle istenen arasındaki bağıntıyı kurması bekleniyor. Biz de bununla ilgili soruları sistemin içerisine gömeceğiz. Bu uygulama ilk etapta iki testi kapsayacak. Yani Türkçe ve Temel Matematik testlerinde bu yapıyı uygulayacağız. Örneğin Matematik testinde kullanması gereken formülün metinde verildiği ve o formülü ezberlemesine gerek kalmadan o bilgiyi kullanma becerisini ölçen sorular olacak."

ÖSYM Başkanı Yeni sınav sisteminin analitik düşünmeyi hedeflediğini belirti. Müfredatı takip eden ve muhakeme yeteneği olan bir öğrencinin de sınavda zorlanmayacağını söyledi . Soruların çerçevesi YÖK tarafından çizilecek. ÖSYM yeni bir soru havuzu oluşturacak. Bu havuzda da ösym'nin yeni soru yaklaşımına yer verilecek. Yani öğrencinin birinci bölüm olan temel yeterlilik testinde çıkarım yapma, verilen bilgiyi kullanma becerisi ölçülecek.

9.45 kuralı da yeni sınavla birlikte artık uygulanmayacak. ÖSYM Başkanı "aday saat 10.00'da sınav binasında, saat 10.15'den önce de sınav salonunda olmak zorunda. Saat 10.15'ten sonra sınav salonuna gelen aday sınav salonuna alınmayacak" dedi.