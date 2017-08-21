ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa etti. Ömer Demir istifa kararının ardından yaptığı basın açıklamasında "Şahibeli diye bir şey söz konusu değil. Bu yerleştirme bu yıl ilk kez yapılıyor. Bu kural sa bu sene geldi. Her şey üst üste geldi" dedi. Yapılan yanlışla ilgili, "Kasıtsız kusur var" değerlendirmesi yaptı.

Demir "İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım." dedi.

ÖSYM, 8 Ağustos tarihinde açıklanan LYS yerleştirmelerinde bazı okul türlerinden mezun olan adaylara verilmesi gereken ek puanı vermediği bu nedenle yerleştirmelerde hata yapıldığını açıklamıştı. Yapılan güncelleme ile 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, 1628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememişti.

Ömer Demir'in istifasına sosyal medyadan gelen bazı tepkiler şöyle: