ÖSYM Başkanı intihalci çıktı!

T24 - Bir televizyon kanalında gündeme gelen iddiaya göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir 1990’da Teknik ve Tekstil Dergisi’nde 9 bölüm süren yazı dizisinde akademik hırsızlık yaptı. Durum fark edilince de yazılı özür diledi.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) ortaya çıkan “şifreli kitapçık” nedeniyle tartışmaların odağı haline gelen Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, intihalle (akademik hırsızlık) suçlandı. TV 8 kanalında yayınlanan habere göre Demir, Alman Peter Latzke’nin yazdığı makaleleri 1990’da Teknik ve Tekstil Dergisi’nde 9 bölüm süren yazı dizisinde, kendi yazmış gibi gösterdi. İntihalin fark edilmesi üzerine Demir, “özür” yazısı yayımladı. Haberde, olay şöyle anlatıldı:





‘Akademik ahlaka uymaz’



“Peter Latzke’den ilk yazıdaki kısa bir anma dışında söz edilmiyor ve makaleler Doç. Dr. Ali Demir’in kendi eseriymiş gibi gösteriliyordu. Oysa, makaleler, kelimesine tercüme idi ve bu intihal sayılıyordu. Bu durum Leeds Üniversitesi’nden Prof. Mike Denton’un dikkatini çekti. Onun Loughborough Üniversitesi yönetimine başvurması üzerine konu Tekstil Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gordon Wray’a iletildi. Yapılanı akademik ahlak açısından kabul edilmez bulan Dr. Wray soruşturma başlattı. Dr. Demir’in kariyerini tümden bitirecek bir adım atmak yerine, akademisyen dostlarının da ricalarını kıramayarak, onun Teknik ve Tekstil Dergisi’nde bir özür yazısı yayınlatmasına karar verildi. Bu özür Teknik ve Tekstil Dergisi’nde dizinin 9’uncu bölümünün başında yayınlandı.”



İddialara ilişkin görüşlerini almak için aradığımız ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, telefonlara çıkmazken, ÖSYM yetkilileri de açıklama yapmadı.



