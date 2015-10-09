ÖSYM Başkanı Demir: Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı önceden belli olacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, ÖSYM tarihinde bir ilke imza attıklarını belirtti. Demir, "2016 yılı itibarıyla ÖSYM tarihinde sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı önceden belli olacak ve kamuoyu tarafından bilinecek" dedi.

Prof. Dr. Ömer Demir, bu uygulamayla adayların sınav sonuçlarının önceden hangi tarihte açıklanacağı hakkında bilgi sahibi olacaklarını, kişi ve kurumların planlamalarını bu zaman çizelgesine göre belirleyebileceklerini belirtti.



"Sonuç açıklama sisteminde de gerekli iyileştirmeleri sağladık"



ÖSYM olarak her türlü teknolojik gelişmenin, sınav uygulamalarına başarılı bir şekilde entegre edilmesine ek olarak, sonuç açıklama sisteminde de gerekli iyileştirmeyi sağladıklarını anlatan ÖSYM Başkanı Ömer Demir, şöyle konuştu:

"ÖSYM yönetimi olarak, kurumun tarihinde bir ilke daha imza atıyoruz. 2016 yılı itibarıyla ÖSYM tarihinde sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı önceden belli olacak ve kamuoyu tarafından bilinecektir. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağının önceden belli olması, sınav yürütme sürecine ve sınav organizasyonuna önemli oranda katkı sağlayacaktır."



Sonuç açıklama takvimi nasıl işleyecek?

Sonuç açıklama takvimi hazırlığı sürecinde göz önünde bulundurmaya çalıştıkları bazı hususlar olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:



"Bunları sıralamak gerekirse, sınav sonrası açıkladığımız sorulara dair adayların yargı hakkını kullanabilmelerine olanak sağlayacak olan gerekli süreyi tanımaktır. Bu uygulama ile çalışmalar Sonuç Açıklama Takvimi çerçevesinde daha planlı bir şekilde yürütülmüş olacak ve sınav değerlendirmesi sürecinde iç kontrol de sağlayacaktır. Sonuçların hangi tarihlerde açıklanacağına yer veren ÖSYM Sonuç Açıklama Takvimi, aynı zamanda kamu sektörlerinin planlamalarına da katkıda bulunacaktır. Resmi tatillerin göz önünde bulundurularak hazırlandığı Sonuç Takvimi, turizm ve diğer sektörlerin ve adaylar dışında, velilerin planlamalarını daha öngörülü olarak yapabilmesine imkan tanıyacak, ilgili kamu kurumları arasında da takvimsel bir bütünleşme sağlanmış olunacaktır.



Sonuç Açıklama Takvimi ile bir hedefimiz de adaylarımızın zaman planlaması yapabilmelerini sağlayarak sınavlar sonrasında sonuç açıklanma dönemine kadar adaylarımızın yaşamak zorunda kaldığı beklenti kaygısı stres faktörünü ortadan kaldırmak.



Durumun tek istisnası ise, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre açılabilen dava süreci olur. Adaylarımız, Anayasal hakları olan dava açma haklarını kullandıklarında, hukukun eşitlik ilkesi gereği yönetim olarak, yargı sonucu kurumumuza tebliğ edilmeksizin sonuçları açıklamamız mümkün olmayacaktır ve bu durumda ilgili sınavın sonuç açıklanma tarihinde erteleme yapılması söz konusu olabilecektir. Sonuçların açıklanmasında, takvimde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında ise kamuoyuna gerekli açıklamalar önceden yapılacaktır."



Yeni sürprizler yolda



Yakın zamanda sınav uygulamalarında adaylara yeni sürpriz olanaklar sağlanacağını ve bunların kamuoyu ile paylaşılacağını anlatan Demir, ÖSYM'nin 24 saat hizmet verdiğini, adayların aksaklık yaşamaları durumunda ÖSYM yetkililerine ivedilikle ulaşabildiklerinin altını çizdi.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, 2016 yılında da adaylardan beklentilerinin, adayların sınav salonuna getirilmesi yasak olan saat, kolye, takı gibi metal araç gereçlerini getirmemeleri hususunda özen göstermeleri olduğuna dikkati çekerek, tüm adayların sınav kurallarına uygun davranmalarının, sonuçların zamanında açıklanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

