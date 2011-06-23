ÖSYM Başkanı Ali Demir'e disiplin cezası

T24- Peş peşe sınav skandallarına sahne olan ÖSYM'nin Başkanı Prof. Ali Demir hakkında YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili savcılığın talebi üzerine YÖK'ün hazırladığı raporda adli suç unsuruna rastlanmadığı, ancak idari kusurdan dolayı disiplin işlemi uygulanması gerektiği belirtildi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın "Ben olsam istifayı düşünürdüm" dediği Demir, görevden de alınmadığı için ÖSYM tarihindeki en büyük skandal zinciri için disiplin cezası yeterli görülmüş oldu.











YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, YÖK Üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığındaki 3 kişilik ön inceleme komisyonu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Demir ve bazı ÖSYM çalışanları hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin taleple ilgili hazırlanan ön inceleme raporu ele alındı.

92 sayfalık raporun ekleriyle birlikte 384 sayfayı bulduğu ve ÖSYM Başkanı dahil 15 kişinin ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Raporda, incelemeler ve alınan ifadeler neticesinde adli suç unsuruna rastlanmadığı, ancak idari kusurdan dolayı disiplin işlemi uygulanması gerektiği öngörüldü.

Bu arada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın öğle saatlerinde YÖK Genel Kurulu'nda ele alınan bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.