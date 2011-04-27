ÖSYM, ALES ve YGS'yi tekrarlayacak

T24 - ÖSYM, 8 ildeki cezaevinde hatalı kitapçık nedeniyle gerçekleştirilemeyen YGS Fen Bilimleri sınavının ve İzmir'de yine hatalı kitapçık nedeniyle sorun yaşanan ALES'in tekrar yapılacağını duyurdu.



İnternet sitesinden yapılan duyuruya göre, 130 adayın katılacağı YGS Fen Bilimleri sınavı 30 Nisan'da yapılacak. Açıklamada, 278 adayın katılacağı ALES'in de 15 Mayıs'ta tekrarlanacağı belirtildi.



Cezaevlerindeki YGS



8 cezaevindeki adaylara gönderilen soru kitapçıklarından sadece Fen Bilimleri Testi hatalı olan kitapçık sayısının yedek kitapçık sayısından fazla olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen 130 adayın Fen Bilimleri Testini içeren sınavlar tekrarlanacak.



Duyuruda, sınavın 30 Nisan 2011 tarihinde aynı saatte yapılacağı, adaylardan tahliye olanların Ankara'da, başka cezaevlerine nakledilenlerin ise nakledildikleri cezaevlerinde sınava alınacakları, diğerlerinin ise aynı sınav merkezlerinde sınava girebilecekleri bildirildi.





İzmir'deki ALES



'Hatalı soru kitapçığı'' nedeniyle Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giremeyen 278 aday için sınav 15 Mayıs 2011 tarihinde tekrarlanacak.



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ''ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından daha önce duyurulan nedenlerden dolayı 2011-ALES İlkbahar Dönemi sınavına girememiş olan 278 adayın sınavlarının tekrarlanmasına karar verildiği'' kaydedildi. Açıklamada, sınavın 15 Mayıs 2011'de aynı saatte ve aynı sınav merkezlerinde yapılacağı belirtildi.



Hatalı ve eksik soru kitapçıkları, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sınava giren öğrencilere dağıtılmıştı, sınav soru kitapçıklarının hatalı basılması, soruların eksik, sayfa sıralarının karışık olması nedeniyle saatinde başlayamamıştı. Yedek kitapçıklar da yeterli olmadığı için sorun çözülememişti.





