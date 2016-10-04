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ÖSYM, açığa alınan eğitimcilerin isimlerinin sistemden silinmesini istedi

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 17 ilçedeki tüm okullara gönderdiği yazıda, açığa alınan ya da ihraç edilmen eğitimcilerin isimlerinin, 'Sınav Merkezi İşlemleri Sistemi'nden silinmesi istendi

04 Ekim 2016 00:01

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diyarbakır'da OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'lere dayanılarak açığa alınan ya da ihraç edilen öğretmenlerin isimlerinin ÖSYM sisteminden silinmesini istedi.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 ilçedeki tüm okullara gönderilen yazıda, OHAL kapsamında açığa alınan ya da ihraç edilmen eğitimcilerin isimlerinin, 'Sınav Merkezi İşlemleri Sistemi' (SMİS) internet sitesinden silinmesi istendi. Yazıda, "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Diyarbakır İl Sınav Koordinatörlüğünün ilgi yazısında, ilçenize bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitim veren Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve İdari personellerden OHAL kapsamında uzaklaştırılan ve ihraç edilenlerin 07.10.2016 tarihine kadar ÖSYM'nin smis.osym.gov.tr internet adresinden okul yetkilileri tarafından silinmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" denildi.
Yetkililer, OHAL kapsamında açığa alınan ya da ihraç edilen eğitimcilerin ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görev almaması için böyle bir tasarufa gidildiğini belirterek, söz konusu eğitimcilerin görevlerine dönmeleri halinde sisteme yeniden adlarının yazılacağını belirtti.

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